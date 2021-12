Perugia, chiuso il Raccordo: camion rischia di perdere il carico

PERUGIA Sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle è temporaneamente chiusa dalle 9,30 la carreggiata in direzione Perugia/Firenze per il traffico proveniente dalla E45 in località Ponte San Giovanni, a causa di un mezzo pesante in avaria. Il traffico , informa un a nota di Anas,è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Uscite consigliate per chi arriva da Foligno e Cesena LIdarno e Montebello oltre che Ponte San Giovanni. Il mezzo pesante si era fermato sulla piazzola di emergenza a causa di uno spostamento del carico. Al momento sono in corso le operazioni per la rimozione del materiale con l'ibntervento dei vigili del fuoco. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Inevitabili le ripercussiooni sulla viabilità interna.