Giovedì 3 Agosto 2023, 08:41 - Ultimo aggiornamento: 08:50

È l’ultimo piano strade targato Romizi. Tre milioni e 200mila euro, dieci chilometri di interventi in 58 strade dal centro alla periferia. Eccola la sfida contro le buche che verrà realizzata da ottobre fino, al massimo, i primi mesi del 2024. «Sarà restituita una città che ha superato questa criticità», è sicuro il sindaco quando ricorda, con l’assessore Otello Numerini, come sula strade da risanare il punto fermo lo mise Francesco Calabrese. Francesco– ha ricordato il sindaco da palazzo Grossi- ci impose di investire almeno 1,5 milioni all’anno, mentre in questa legislatura siamo passati a 3, ai quali si aggiungono altre risorse. Il segreto è mantenere costanti le somme nel tempo senza procedere con interventi a intermittenza». «Con 15 milioni negli ultimi 5 anni – ha assicurato Numerini – siamo intervenuti su decine di chilometri di strade». E con l’ultima lista si arriva a duecento strade su cui si è visto l’asfalto buono per battere le buche, renderle sicure e all’altezza di una capitale.

Il Comune accende mutui, lavora con i patti di collaborazione gestiti dal cantiere comunale e c’è anche il nuovo regolamento sui ripristini dopo gli scavi per fibra, cavi elettrici e fogne che allarga a due metri il range di intervento. A proposto, come hanno ricordato gli ingegneri Margherita Ambrosi e Antonio Tata, sia a San marco che a Ponte San Giovanni i lavori partiranno (tre lotti, via ai lavori a ottobre e se serve anche di notte) dopo l’intervento di Umbra Acque che a ponte San Giovanni rimette a nuovo la rete idrica con i fondi del Pnrr. Roba (tra San Marco e il Ponte) da oltre 5 milioni di euro. Ecco l’elenco degli interventi.

Centro storico: via Antinori, via dei Priori, via Enrico dal pozzo, via Faina, via Fuori le Mura, via Pascoli, via Pinturicchio, via San Francesco, via Del Verzaro, via Alessi. Castel del Piano: via Aureli. Elce: via Purgotti, via Tassi, via Verga. Madonna Alta: via Gallenga, via Madonna Alta, via Magno Magnini, via Pennetti Pennella,

Pallotta: via della Concordia. Montelaguardia. Monteluce: via Eugubina (tratto a monte) Pellini: Piaggia Colombata

Ferro di Cavallo-Olmo: via Caboto, via Cristoforo Colombo, via Delle Caravelle, via Olmo Valle Fontivegge: via Mameli, via Manara via Pennacchi via del Macello, strada Bellocchio, via Diaz. Prepo: strada Borghetto di Prepo via dell’Acacia, San Martino in Campo: via delle Fascin, Via del Papavero Settevalli: via Fiesole, Sant’Andrea delle Fratte: via Dottori, via Manna Montebello: via Tuderte, via Madonna delle Grazie, Ponte Felcino: via Maniconi Ponte Pattoli: Strada dei Bracceschi, via Del Pino

Ponte San Giovanni-Balanzano: rotatoria Guglielma Corsi, strada del Piano, via della Barca, via della Rete, via Nino Bixio, via della Gomma, via dell’Avena. San Sisto: via Bach, via Grazioli, via Monaco. San Marco–Ponte d’Oddi. Villa Pitignano: Pieve San Sebastiano, strada Ponte Felcino Ponte Pattoli Pieve Pagliaccia: strada delle Selvette.