Perugia, ordinanza anti smog:stop auto fino alle Euro 3

PERUGIA - Qualità dell’aria, tornano gli stop alle automobili più inquinanti. Ieri la giunta ha messo nero su bianco la delibera: le limitazioni alla circolazione partiranno il prossimo fine settimana (sabato 30 novembre-domenica 1 dicembre) e proseguiranno fino a fine marzo 2020 nella fascia oraria 8-20. Sono esclusi solo 4 fine settimana: 7-8 dicembre, 21-22 dicembre, 28-29 dicembre e 4-5 gennaio. Le automobili che rientrano nel blocco, previsto per la fascia della città compatta e Ponte San Giovanni, sono quelle fino ad Euro 3. Disco verde invece per le precedenti con almeno 3 persone a bordo (car pooling), elettriche e ibride, più quelle che rientrano nelle deroghe previste dall'ordinanza in fase di compilazione. TUTTI I NUMERI Nella precedente tornata di fine settimana ecologici, non furono molti gli automobilisti multati, circa una trentina (con sanzioni da 164 euro). Nell'ordinanza rientrano in tutto quasi 40mila veicoli (esclusi quelli in deroga), 39.791 per l’esattezza. I numeri nel dettaglio (fonte, Osservatorio Pums, elaborazioni Euromobility e Cras su dati Aci 2018) parlano di 11.553 Euro 0, 2.842 Euro 1, 10.021 Euro 2 e 15.375 Euro 3. Sono il 32,48 per cento del parco veicolare della città, che conta, secondo gli ultimi dati disponibili, 122.517 mezzi. Di questi pochi, pochissimi compongono la voce ibrido-elettrico: solo li 0,44%. QUALITÀ DELL’ARIA Nel 2018 gli sforamenti relativi alle polveri sottili (PM10) registrati dalle tre centraline dell’Arpa, furono trentuno: 13 parco Cortonese, 9 Fontivegge e 9 Ponte San Giovanni. Quest’anno invece sono stati rispettivamente 9, 7 e 5. RISCALDAMENTI Del pacchetto provvedimenti anti smog, fa parte come ogni anno (valida per tutto il territorio), la riduzione del periodo di funzionamento giornaliero degli impianti termici: si va da 14 ore ad un massimo di 13 con riduzione di un grado della temperatura massima che diventa di 17 gradi per le attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19 gradi per gli altri edifici.