Giovedì 17 Novembre 2022, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 14:22

Stop per tutti i veicoli inquinanti, tranne gli autobus del trasporto pubblico locale. Da martedì scorso nella Capitale è in vigore il divieto di circolazione, nella fascia verde, per le automobili diesel Euro 3 (a alle Euro 2 alimentate a benzina. Ma l'Atac continua a mandare in giro 190 bus a gasolio Euro 3 (ciò che ai comuni cittadini non è più consentito) e lo farà ancora per un po': almeno fino a quando non sarà completato il rinnovo della flotta a disposizione della municipalizzata. Intendiamoci, l'azienda di via Prenestina non viola alcuna norma - la delibera del Campidoglio non è vincolante per il tpl - ma è paradossale che un provvedimento nato per tutelare l'ambiente e combattere l'inquinamento non riguardi proprio i mezzi pubblici, che peraltro vanno su e giù per la città per tutto il giorno.

LA SITUAZIONE

L'Atac conta di sanare questo problema entro il prossimo anno, completando la dismissione del vecchio parco mezzi, e quindi anche dei 190 autobus diesel Euro 3 in servizio - non tutti insieme, comunque, ma a seconda delle necessità - a dispetto dell'ambiente. L'età media delle vetture del trasporto pubblico romano si è abbassata negli ultimi tempi, ora è sotto i nove anni, ma questo finora non è stato sufficiente per eliminare completamente i residui del passato (riconoscibili sulle strade della Città eterna per il colore grigio) nonostante delibere e ordinanze dell'amministrazione comunale.

Roma, stop agli Euro 3: da martedì scatta il blocco. Nel 2023 arrivano i varchi

Roma, smog fuori controllo: stop ai veicoli più inquinanti nella fascia verde (pronta la stretta sui diesel Euro 3). Chi può circolare



LA STRETTA

Dal 15 novembre, come detto, è in vigore il divieto permanente di accesso, circolazione e sosta all'interno della fascia verde, dal lunedì al sabato (24 ore du 24) - eccetto i giorni festivi infrasettimanali - per le automobili diesel Euro 3 e a benzina Euro 2. Dal 1 novembre 2024 lo stop riguarderà anche gli autoveicoli a benzina Euro 3. Nel frattempo, saranno introdotte anche limitazioni programmate, valide dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al sabato: dal 1° novembre 2023 per i diesel Euro 4, nella fascia oraria 7,30-20,30; dal 1° novembre 2024 per le auto alimentate a gasolio Euro 5, sempre dalle 7,30 alle 20,30. Insomma, per le macchine diesel si avvicina gradualmente la messa al bando dalla Capitale.

GLI INCENTIVI

Contestualmente, il Campidoglio dà il via ad alcune misure di sostegno all'uso del trasporto pubblico, tra le quali un abbonamento annuale gratuito al trasporto pubblico in caso di rottamazione di veicoli entro Euro 2 ed Euro 3 benzina ed Euro 3 ed Euro 4 diesel. Inoltre, è stato previsto un incentivo, aggiuntivo a quelli statali, per il cambio di mezzi commerciali leggeri da Euro 3-5 a full electric. Per un totale di 3 milioni di euro per il 2022, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024, grazie ai fondi stanziati dalla Regione.