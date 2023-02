Giovedì 23 Febbraio 2023, 08:59

PERUGIA - Acquista una terrazza nel 1989. Pieno centro, vista spettacolare. Un vero e proprio gioiello che brilla dalla cima di corso Vannucci.

Ma nel 2016 una nota società compra un vicino albergo e grazie a una interpretazione forse troppo libera dei documenti catastali, suffragata da una relazione notarile di parte, stabilisce che quella bellissima terrazza sul palazzo attiguo sia da inglobarsi nelle particelle oggetto della compravendita, magari per farci una spa.

Inizia così una battaglia giudiziaria (civile, amministrativa e addirittura penale) tra la prima proprietaria – che l'aveva utilizzata in via esclusiva per quasi trent'anni – e la società. Che, forte delle sue argomentazioni, ha subito preteso la restituzione del bene, dando seguito a una serie di azioni diventati processi. Ha quindi portato la donna in tribunale, ma i giudici – esaminate le prove documentali e ascoltati numerosi testimoni – hanno fin adesso sempre accolto le domande della signora: assistita dagli avvocati Giuseppe Ferraro e Matteo Giambartolomei, tre sentenze civili (nel 2016, 2017 e l'ultima nel gennaio 2023) hanno sempre respinto gli argomenti della società, arrivando a condannarla al pagamento delle spese processuali.

Ma non è finita qui. Perché nel frattempo la stessa società aveva denunciato la signora, costretta quindi a subire un lungo e impegnativo processo penale, nel quale si è vista imputata per abuso edilizio in zona sismica, occupazione abusiva di un bene di altrui proprietà e pure per false dichiarazioni. Ma pochi giorni fa, nell’udienza di discussione con le arringhe dei legali delle parti, la stessa procura, a conclusione di un esame approfondito della documentazione prodotta nel corso dell’istruttoria dibattimentale, è arrivata a chiedere l’assoluzione della signora. A cui ha fatto seguito l'assoluzione con formula piena letta in aula dal giudice Lucia Innocenzi.

Una lunga e travagliata vicenda per la malcapitata signora che, però, dopo quasi sette anni di battaglia – affrontata sempre con garbo ma non senza fatica, sostenuta dai suoi legali – è riuscita a vincere. Per godersi finalmente la sua terrazza.