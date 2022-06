Giovedì 2 Giugno 2022, 07:21

PERUGIA Non sono bastati i dirigenti scolastici in attività e i docenti che ne hanno fatto domanda a coprire tutti i posti di presidente di commissione per gli esami di Stato che inizieranno il prossimo 22 giugno, sono state accettate anche le candidature di dirigenti scolastici, è il caso di Rita Coccia nominata al Giordano Bruno, freschi di pensione. Questo emerge dalla pubblicazione delle commissioni da parte dell’Usr che specifica come la stesura sia stata effettuata dal Ministero della Istruzione. Nel decreto di nomina il dirigente dell’Usr Sergio Repetto ricorda ai presidenti e ai componenti le commissioni (tutti i membri al di fuori del presidente sono interni delle singole scuole) che “non è consentito lasciare l’incarico salvo nei casi di legittimo impedimento che deve essere documentato e accertato”. Nella tabella pubblicata, per la provincia di Perugia ci sono 8 casella vuote e, come capita ogni anno, altre si “svuoteranno”, per questo l’Usr si dice pronto a controllare e provvedere con la massima tempestività per operare le eventuali dovute sostituzioni. Tra gli istituti del Perugino l’Itts Volta con 8 e il Pieralli con 6 sono le scuole con il maggior numero di commissioni che in provincia sono 148. I NOMI Liceo Mariotti Perugia: Nicoletta Dottorini, Francesco Angelucci, Sabrina Manni, Raffaele Papa; Liceo Pieralli Perugia: Roberta Torricelli, Francesca Vergine, Giovani Granci, Elisabetta Sorbini, Angela Carnevali, Emanuela Renzini; Liceo Galilei Perugia: Federico Picchiarelli, Giada Andreoli, Silvia Pieroni; Liceo Alessi Perugia: Alfredo Festa, Giovanni Pace, Simona Perugini, Katiuscia Zeni, Alessandra Minelli; Itet Capitini Perugia: Sergio Guarente, Marta Cassieri, Carlo Menichini, Giuseppe Costanzo, Roberta Testaguzza; Itts Volta Perugia: Patrizia Morvidoni, Tiziana Fontetrosciani, Giulia Fontecchio, Liliana Mascolo, Lucio Pannacci; Itas G. Bruno Perugia: Giuseppe Rossi, Luca Tassi, Michela Boccali, Rita Coccia; I.O. di Betto Perugia: Osvaldo Filippucci; Cavour Marconi Perugia: Palmiro Sportoletti, Fabio Nucci, Claudia Pieroni; Pascal Perugia: Loredana Passeri, Fabiola Sebastiani; Paritario Leonardi Perugia: Silvio Schipppa, Fernanda Pompili, Gabriella Meoli; Montessori Perugia: Gabriele Rio; Liceo Properzio Assisi: Maurizio Madonia Ferraro, Federica Ferretti, Lucia Mastropierro, Simona Lazzari; Convitto Principe di Napoli Assisi: Andrea Martoglio, Lamberto Crulli, Valeria Floris; Alberghiero Assisi: Sergio Fiorucci, Franco Buriani, Stefania Facchini, Lorenza Pini; Bonghi Assisi: Maria Paola Sebastiani; Ipc Bastia: Lucia Zoppis; Jacopone da Todi: Sabrina Antonelli, Valeria Giovagnoli, Fabrizio Bisciaio, Maria Grazia Di Marco; Ciuffelli-Einaudi Todi: Stefania Labardi, Adriana Polidori, Giovanni Jacopo Tofanetti, Giovanni Santulli; Liceo Marconi Foligno: Mauro Pescetelli, Alessandro Baldicchi, Giovanni Lamberti, Sabrina De Lisi, Angelica di Giacomo; Liceo Frezzi Beata Angela Foligno: Roberta Galassi, Rosella Tonti, Marta Boriosi, Federico Ferri; Orfini Foligno: Annalisa Boni, Venusia Pascucci, Francesco Manno, Pasqualino Antonio Iallorenzi; Itt Da Vinci Foligno: Francesco Rossi, Rosa Goracci, Rita Clana Navazio, Matteo Castiglione; Ite Scarpellini Foligno: Carlo Pinchi, Beatrice Cecchini, Marco Bastianelli, Stefano Loschi; Alberghiero Spoleto: Maurizio Maio; Pontano Sansi Spoleto: Roberta Aniello, Roberta Mecarelli; De Carolis Spoleto: Michelangelo Mariucci, Enzo Platoni, Lucilla Latini, Fabio Bartoccini; Volta Spoleto: Loredana Moscini. Spagna Spoleto: Annalisa Federici; Ite Gattapone Gubbio: Maria Rita Marconi, Palma Bartolini, Maria Pia Scalabrini Spazzoni; IIS Cassata Gubbio: Lorena Baldasarri, Genziana Bellini, Pietro Cipolla; Mazzatinti Gubbio: Leano Garofoletti, Elio Boriosi, Angelo Stumpo; “Casimiri” Gualdo Tadino: Valeria Vaccari, Paola Avorio; Rosselli C. Lago: Simona Zoncheddu, Maria Luisa Meniconi; Plinio il Giovane Città di Castello: Eleonora Tesei, Biancamaria Tagliaferri, Maria Marinangeli; Patrizi-Cavallotti Città di Castello: David Nadery; Franchetti-Salviani Città di Castello: Maria Rita Trampetti, Francesca Alunni, Fabiana Cruciani, Francesca Gobbi; Patrizi Città di Castello: Mario Lucidi; Da Vinci Umbertide: Stefania Moretti, Morena Passeri, Laura Fagioli, Marco Coppetti; Cavallotti Città di Castello: Elvira Baldini; Italo Calvino Città della Pieve: Giuseppina Boccuto; Isabella Manni, Matteo Martinelli; Salvatorelli Moneta Marsciano: Franca Burzigotti, Maria Luongo, Angela Codignoni; Ipia Sigismondi Nocera: Fabio Gallina. Battaglia Norcia: Silvio Improta; Ipia Cascia: Anna Bigozzi.