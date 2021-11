Perugia, false cooperative e frode fiscale nel settore della logistica e trasporto: 6 indagati e sequestri per oltre tre milioni di euro. In azione la Guardia di Finanza

PERUGIA - Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Perugia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, per un valore pari ad oltre tre milioni di euro, nei confronti di imprenditori e società operanti, sull’intero territorio nazionale, nel settore della logistica e trasporto di merci su strada, indagati, a vario titolo, per le ipotesi di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture e documenti per operazioni inesistenti, indebita compensazione. Lo spiega una nota firmata dal procuratore di Perugia, Raffaele Cantone. Le attività investigative originano da una verifica fiscale, condotta dall’Agenzia delle Entrate di Perugia, nei confronti di un consorzio, avente sede nel capoluogo umbro, conclusa con la constatazione di una serie di violazioni di natura amministrativa e con la segnalazione di fattispecie di rilevanza penale. “Lo svolgimento delle successive indagini, dirette da questa Procura ed effettuate dalle Fiamme Gialle – mediante l’analisi dei documenti contabili, l’esame dei file acquisiti presso i soggetti interessati e la puntuale ricostruzione dei flussi finanziari – ha consentito di disvelare l’esistenza di un sistema fraudolento in cui operatori commerciali, aventi sede nel capoluogo umbro ed in altri comuni limitrofi ed operanti in franchising con corrieri di rilevanza nazionale, appaltavano i servizi di logistica e trasporto di merci ad un consorzio, privo di maestranze, che, a sua volta, subappaltava l’esecuzione a società aventi tutte le medesime caratteristiche”. Nel dettaglio, le stesse erano tutte costituite con le forme giuridiche della società a responsabilità limitata semplificata o di cooperative, con vita media assai breve (due o tre anni, al massimo), con bassissimo livello di capitalizzazione e prive di una benché minima struttura aziendale, rappresentate formalmente da soggetti nullatenenti, completamente sconosciuti al Fisco ed estranei alle dinamiche di gestione, ma con numerosi lavoratori dipendenti (autisti, facchini, magazzinieri). In sostanza, si trattava di vere e proprie società cartiere “apri e chiudi”, utilizzate come “serbatoi” di manodopera e costituite al solo fine di contabilizzare acquisti inesistenti per decine di milioni di euro e maturare fittizi crediti IVA, utilizzati, poi, in compensazione, per il pagamento degli oneri contributivi dei dipendenti. I contratti di appalto e subappalto stipulati dissimulavano, in realtà, vere e proprie somministrazioni di manodopera (illegali) o rapporti di lavoro dipendente tra i lavoratori e i committenti umbri, destinatari finali delle prestazioni di servizio ed effettivi beneficiari del sistema, potendo avvalersi di manodopera a basso costo e, soprattutto, di una straordinaria flessibilità del lavoro. In aggiunta, l’utilizzo di contratti di appalto “non genuini” ha consentito la detrazione dell’IVA, sull’intero importo fatturato, altrimenti (in caso di somministrazione o di rapporto di lavoro subordinato) non spettante. Di conseguenza, emergendo dalle attività investigative sufficienti indizi per poter configurare l’esistenza di un rapporto diretto di organizzazione/direzione tra i committenti e i dipendenti, le fatture emesse sono state ritenute “giuridicamente inesistenti”, in quanto riferibili ad ipotesi di intermediazione illegale di manodopera e non, invece, a contratti di appalto/subappalto. Il Gip del Tribunale di Perugia, condividendo l’impianto accusatorio, ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero, disponendo il sequestro preventivo, anche in forma equivalente, di disponibilità finanziarie, beni mobili ed immobili, partecipazioni societarie, riconducibili direttamente ai soggetti indagati ed alle società interessate, per un importo complessivo di € 3.372.372,67, pari all’illecito profitto derivante dalla frode perpetrata negli anni dal 2017 al 2019.