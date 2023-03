Sabato 18 Marzo 2023, 09:48

Il cacao di tutto il mondo ai giardini del Frontone. Torna l’edizione primaverile di Eurochocolate nel centro storico perugino, dopo l’esperimento dell’anno scorso. Si parte venerdì prossimo fino al 2 aprile, ispirandosi al clima pasquale con il claim “Ovvio” e scoprire Perugia “A passo d’uovo”. Un gioco di parole dietro l’Altro, Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolate, ha presentato il programma dell’edizione 2023 dell’evento insieme alla presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco Andrea Romizi, l’amministratore unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa ed il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni. In bella vista nella sala Gotica della biblioteca degli Arconi un assaggio delle 15 maxi uova dipinte a mano dal maestro perugino Francesco Quintaliani. Un calendario fitto di eventi.

LO SHOW

Protagonisti ben 45 espositori dei migliori prodotti in cioccolato, tante degustazioni, cooking show e laboratori, fino all’accogliente Oval bar by Domiziani dove fermarsi per una dolce pausa relax. Non mancheranno i ChocoLab per incontri ravvicinato con il cacao sotto la guida esperta di mastri pasticceri e cioccolatieri. Tutti i giorni, alle ore 12, Dolcissima Umbria delizierà il pubblico con la preparazione live di golose praline di cioccolato a base di vino, patate, farro o tartufo, in compagnia del maître Chocolatier Nicola Maramigi, che il pubblico potrà ritrovare anche alle ore 14 con Gli ovetti curiosi, alle prese con la creazione di originali delizie pasquali. Inoltre, gli appuntamenti quotidiani delle ore 13 e delle ore 15 a cura di voglioCioccolato che propone Non è il solito fondente: degustazione guidata alla scoperta delle varietà del cacao, mentre alle ore 17 Assosommelier presenta Vino&Cioccolato:degustazioni guidate di cioccolato abbinato ai vini umbri. Per invitare tutti i golosi a scoprire il centro storico, torna l’imperdibile Caccia al Tesovo che prevede cinque itinerari alla scoperta dei rioni storici della città: Porta Sole, Porta San Pietro, Porta Eburnea, Porta Santa Susanna e Porta Sant’Angelo. Ciascun visitatore riceverà infatti la Choco Cornice ispirata alla forma dell’uovo, attraverso la quale, inquadrando il QR code, è invitato a scattare una foto ai cinque punti di interesse indicati sull’itinerario rosso. Al termine del percorso, tutti i partecipanti riceveranno in omaggio Ovvio, l’originale tavoletta di forma ovale. La Caccia al Tesovo sarà anche una preziosa occasione per invitare i visitatori a scoprire le attività programmate per le vie del centro storico della città. In particolare, lungo Corso Cavour, nei due sabati di Eurochocolate sarà possibile partecipare a coinvolgenti visite guidate del museo della Civiltà Contadina e Artigianale mentre in via dei Priori, nei weekend dell’evento la Torre degli Sciri sarà protagonista di attività per ammirare Perugia dall’alto. In fermento anche il Borgo Sant’Antonio dove saranno gli stessi abitanti a narrare al pubblico l’emozionante storia, mostrandone i tesori che vanno dalle mura trecentesche alle tracce della fortezza del Monmaggiore, passando per gli oratori e le antiche chiese. Per tutto il programma www.eurochocolate.com/spring2023