Perugia, schiamazzi e normative anti Covid non rispettate: chiuso un locale per 10 giorni

PERUGIA - Chiuso per dieci giorni, con decreto del Questore , un locale nella periferia di Perugia. Il provvedimento scaturisce da un'intensa attività diaccertamento e controllo, effettuata da personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, coadiuvato anche dal personale della Polizia Municipale, dalla quale emergeva una serie di irregolarità.

Durante i numerosi controlli dei poliziotti, portati avanti durante tutto il periodo estivo fino a novembre, si è accertato che nel locale, oltre a non essere stato rispettato il divieto di

somministrazione di bevande alcoliche dopo le 3, così come disposto dalla normativa vigente, più volte si sono verificati degli episodi di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sono state diverse, infatti, le segnalazioni per liti, schiamazzi e per la presenza, nelle

immediate adiacenze del locale, di persone in stato di ubriachezza molesta.

Si è aggiunta inoltre la violazione della normativa anti-diffusione del contagio da Covid-19. A tali violazioni è seguita la relativa sanzione amministrativa e contestuale chiusura dell'attività per un

periodo di 5 giorni. La perdurante situazione di pericolo per l'ordine pubblico, la moralità e il buon costume ha indotto, quindi, il Questore, a disporne l'immediata chiusura per un periodo di 10 giorni, in modo da prevenire il possibile ripetersi di episodi analoghi.