Perugia, asili e scuole chiuse per contagi da Covid e zona rossa: rimborsi su mense e trasporti

PERUGIA - Come per il lockdown dello scorso anno, il Comune sta rifacendo i conti di servizi di mensa e trasporto. Il blocco delle lezioni legate alla zona rossa e alle situazioni di contagio per gli alunni e studenti trovati positivi nelle varie scuole serviti da quei servizi, porta palazzo dei Priori a intervenire. Un intervento atteso anche dalle famiglia che devono fare i conti con la dad sin dalla prima elementare (ma ci sono anche lezioni pomeridiane per chi frequenta le materne)e che un po’ di ossigeno sul fronte dei rimborsi lo incassano volentieri.

Il vice sindaco Gianluca Tuteri, che ha la delega alla scuola, ha dato l’input agli uffici che stanno lavorando al piano.

Si tratta, evidentemente, di una sorta di lavori in corso perché nel pieno della pandemia e con la zona rossa fino al 15 febbraio, c’è sempre la possibilità che i conti vadano aggiornati rispetto al piano che si sono dati a palazzo dei Priori

Comunque, secondo quello che filtra, al momento, vengono valutati, naturalmente, gli interventi per la scuola dell’infanzia, le elementari e la scuola media.

Nel caso della scuola media verrebbe sottratto, dal costo del servizio del trasporto scolastico un importo pari a due mesi e mezzo; mentre per l’infanzia e la primaria si scenderebbe a un mese e mezzo per mensa e trasporti. Per l’infanzia è la mensa la parte preponderante; mentre la primaria ha le mensa per chi fa il tempo pieno. In entrambi i casi è da considerare il trasporto.

Chi paga la quota intera e ancora non ha saldato l’annualità, avrà un riconteggio; mentre chi ha già pagato riceverà il rimborso. Chi ha la rata mensile non pagherà le rate successive fino a coprire l’importo della chiusura del servizio.

L’intervento di rimodulazione delle rette interessa circa 5mila famiglie, quelle che usufruiscono dei servizi di mensa e trasporto dall’infanzia alla scuola media.

Lo scorso anno chi ha ricevuto il rimborso o il riconteggio, ha dovuto attendere un bel po’: l’approvazione del bilancio del Comune. Che, con la pandemia in piena espulsione, è stato procrastinato fino a ottobre e quindi il conteggio corretto è stato fatto in autunno, con il nuovo anno scolastico che era già partito. Per i rimborsi dell’attuale anno scolastico, invece, non è un problema di bilancio (visto che la data ultima di approvazione dei preventivi è il 31 marzo e l’anno scolastico finirà a giugno) ma gli uffici devono aspettare che si definisca in maniera precisa il periodo di chiusura.

