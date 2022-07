Perugia, camion vola da un viadotto: morto l'autista

PERUGIA Alcune squadre di vigili del fuoco stanno operando per un incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio sul Raccordo all'altezza dell'uscita di San Faustino. Un camion è volato dal viadotto, l'autista è morto sul colpo. La vittima aveva 76 anni ed era residente ad Agello. Secondo alcuni testimoni il pesante automezzo avrebbe divelto trenta metri di protezione prima di cadere di sotto. Sul posto anche il 118. Il mezzo viaggiava in direzione di Firenze. Bloccato il Raccordo da Madonna Alta e già si sono formate lunghe code. L'Anas ha predisposto l'uscita obbligatoria in direzione lago a Prepo. Ripercussioni anche sulla viabilità interna nella zona di via Settevalli. L'autoarticolato era partito da Ponte San Giovanni.