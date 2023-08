Il Perugia,nella quarta amichevole stagionale, supera per 3 a 1 l'Ac Foligno (Eccellenza regionale) con le reti di Seghetti, Lisi e Matos. Buone indicazioni per Baldini nella sfida giocata in un pomeriggio molto caldo. Sabato sera a Gubbio (ore 20,30) per il Memorial Mancini, primo incrocio tra le due squadre inserite nello stesso girone della Serie C.