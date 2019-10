Perugia, allontanato da casa per le botte ai genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La divisione Anticrimine della questura ha notificato a un perugino di 49 anni la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento agli anziani genitori e alla sorella.Provvedimento disposto dal gip. Secondo la ricostruzione della polizia il clima «dispotico e violento» instaurato dall'uomo ha esposto i familiari a violenze fisiche e verbali continue, con conseguenze definite «altamente lesive» per la loro incolumità fisica, e dipese «da reazioni non controllabili e prevedibili». Situazione denunciata dalla madre del quarantanovenne quando ha raggiunto - sempre in base a quanto riferito dalla Questura - una tale gravità da non poterla sostenere ulteriormente.Dopo la notifica del provvedimento l'uomo ha dovuto lasciare immediatamente la propria abitazione che condivideva con gli anziani genitori e gli è stato imposto il divieto di avvicinarsi a meno di 300 metri.