Vuole cento euro al giorno per la droga, i genitori lo denunciano: arrestato

«Siamo disperati, nostro figlio chiede continuamente soldi per la droga. Non possiamo rifiutarci, abbiamo paura delle sue minacce. I nostri risparmi sono finiti. Aiutateci» è il racconto di una mamma disperata agli inquirenti. Un quarantenne si è reso protagonista di soprusi e violenze nei confronti dei genitori ai quali estorceva denaro per acquistare droga di cui era assiduo consumatore: ieri, l’uomo residente a Cerchio, è stato arrestato e condotto al carcere di Avezzano.

La condotta delittuosa del 40enne è riemersa in tutte le sue sfaccettature in questo ultimo periodo: gli anziani genitori erano costretti a consegnare 100 euro al giorno per l’acquisto delle sostanze stupefacenti. È stata la mamma a richiedere l’intervento dei carabinieri perché il figlio, per l’ennesima volta, stava aggredendo il padre al fine di ottenere il denaro per acquistare la cocaina.

Secondo la ricostruzione dei militari, da anni i genitori erano costretti a consegnare denaro per l’acquisto di droga. Dopo l’ennesima aggressione, i due anziani genitori sono stati costretti a rivolgersi ai carabinieri che hanno arrestato il presunto responsabile, accusato di estorsione aggravata e maltrattamenti verso i familiari conviventi.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, che ha riguardato il figlio, è stato firmato dal Gip del tribunale di Avezzano e subito eseguito dai militari della stazione di Cerchio, che hanno agito sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Avezzano.

Le indagini, dense di elementi a carico dell’indagato, hanno permesso di ricostruire un vissuto di quasi un ventennio in cui l’uomo, ora 40enne e con alle spalle problemi di droga, avrebbe costretto i genitori a subire continue vessazioni, tanto da obbligare il padre a consegnargli 100 euro a cadenza giornaliera.

Gli ultimi due episodi, risalenti appena allo scorso febbraio e caratterizzati dalle gravi minacce subite dalle vittime, per i quali fatti gli stessi carabinieri erano intervenuti a ristabilire un equilibrio intra-familiare. L’uomo però avrebbe continuato a chiedere soldi ai genitori anziani e questi episodi hanno dato il via agli accertamenti culminati con l’arresto del 40enne. Anche in paese la situazione di difficoltà della famiglia pare che fosse conosciuta e l’arresto del 40enne ha colpito la comunità. Quest’ultimo, in custodia carceraria presso l’istituto penitenziario marsicano, otterrà a breve l’interrogatorio di garanzia.