Venerdì 6 Ottobre 2023, 07:15

PERUGIA - Al parco di Sant’Anna spunta un nuovo problema. Dopo l’assalto di gruppi di giovani che nel corso dell’estate hanno creato non pochi disagi in fatto di quiete e decoro, c’è la grana dei topi. Topi che, stando alle testimonianze, girano numerosi per la grande area verde tra via dei Filosofi e via Fonti Coperte. La segnalazione è stata fatta al Messaggero dagli utenti del parco che, telefono alla mano, hanno ripreso la situazione e scattato foto. La questione, secondo quanto raccontato, è già stata sottoposta alle istituzioni. Una segnalazione che si traduce in appello a dare corso ad interventi immediati per fare sì che il problema non si estenda all’intero parco. Secondo quanto raccontato, nonostante non siano ancora state prese misure specifiche, sarebbero ancora circoscritte le zone dove si riscontra di più la presenza dei roditori. La fascia “rossa” sembra essere quella delle aree giochi e del campo da basket. Proprio nelle scorse ore un cittadino ha filmato alcuni topi che si aggiravano nell’area dei giochi per bambini, nella fascia centrale del parco. Eppure in tutto il territorio comunale vengono eseguiti, da parte del Comune, interventi di derattizzazione e disinfestazione pianificati con un apposito calendario. Sono incluse tutte le aree: strade comunali e parchi. Periodicamente si verificano però situazioni complesse, come accaduto qualche anno fa al Percorso Verde dove si erano resi necessari interventi mirati oltre a quelli disposti di routine.

L’ultimo calendario del ciclo di derattizzazione pubblicato nel portale aree verdi del Comune riporta gli interventi in fognature pubbliche nel periodo ottobre-novembre. In lista c’è anche il parco di Sant’Anna, così come sono presenti vie limitrofe. La soluzione al problema segnalato in questi giorni dai residenti della zona potrebbe dunque arrivare a stretto giro di posta. Una buona notizia per una zona che, come detto, ha sofferto molto nel periodo estivo a causa della presenza di gruppetti di giovani che hanno creato disagio alla quiete e al decoro. Una situazione per cui, su impulso degli appelli, aveva fatto mobilitare Comune, forze dell’ordine e pure l’associazionismo di zona. Tornando al capitolo dei topi, qualche segnalazione recente aveva riguardato pure la zona di Ponte San Giovanni, dove sono varie ed estese le aree verdi. Lì, come nella zona del parco Sant’Angelo, altra area verde interessata dal problema della presenza dei roditori, la situazione sembra tornata normale.