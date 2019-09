© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Oggi torna Cantine aperte, per celebrare uno dei momenti più emozionanti dell’intero ciclo produttivo del vino, quello della vendemmia. In questo 22 settembre sono tante le iniziative per gli appassionati del buon bere e, soprattutto, per i più piccoli che potranno vivere l’esperienza di sentirsi “vignaioli per un giorno”, partecipando attivamente alla vendemmia. I visitatori potranno partecipare attivamente alle attività previste nelle varie cantine, raccogliendo i grappoli dai filari e, in alcuni casi, pigiandoli a piedi nudi nei tini come si faceva un tempo. Sarà inoltre possibile assistere alle prime fasi di lavorazione arrivando ad assaggiare il primo dolcissimo mosto, frutto della spremitura dell’uva.Non mancheranno passeggiate nei vigneti, visite in cantina e momenti didattici, così come animazioni a tema e la possibilità di gustare i giusti abbinamenti tra vino e prodotti del territorio. Ecco le Cantine Aperte in Vendemmia dell’Umbria. Nell’area di Montefalco - Colli Martani ci sono Antonelli San Marco, Arnaldo Caprai, Milziade Antano Fattoria Colle Allodole, Dionigi, La Veneranda, Le Cimate, Perticaia, Scacciadiavoli, Tenuta Castelbuono, Vignabaldo, Cantina Baldassarri e Colle di Rocco; nell’area del Trasimeno la cantina Carlo & Marco Carini e Madrevite; l’areale Colli Perugini - Assisi include Chiorri, Goretti, Sasso dei Lupi, Saio, Sportoletti; a Torgiano Terre Margaritelli. L'evento Cantine aperte in vendemmia è organizzato dal Movimento Turismo del Vino Umbria.