Pendolari, sospesa la Carta Tutto Treno. Chianella: a giorni tornerà in vendita, poi sarà introdotto l'Isee

TERNI Il nuovo anno dei pendolari umbri comincia senza la Carta Tutto Treno. Trenitalia ha sospeso le vendite della card utilizzata da circa 400 pendolari che si muovono quotidianamente verso Roma in attesa che venga rifinanziata dalla Regione. «La Giunta provvederà a rifinanziare la Carta Tutto Treno nei prossimi giorni con lo stesso stanziamento di 500mila euro dello scorso anno», afferma l'assessore regionale ai Trasporti, Giuseppe Chianella. Ma la novità è che la Carta sarà rimessa in vendita - presumibilmente dal 19 gennaio - con le stesse modalità del passato in attesa che la stessa giunta regionale approvi l'introduzione dell'Isee che era stato contestato dai pendolari. «Per il momento la situazione rimarrà invariata - prosegue Chianella - poi l'acquisto della Carta sarà modulato su tre fasce di reddito Isee, come approvato dalla Consulta dei consumatori a novembre scorso, in base a un criterio di equità».Nell'accordo con la Consulta dei consumatori la Regione si era impegnata a formulare una proposta definitiva sulla base di tre fasce: fino a 25mila euro, da 25mila a 38mila e oltre 38mila euro. Contestualmente era stato chiesto di portare a 300 euro - contro la precedente ipotesi messa nero su bianco di 350 euro - il prezzo della prima fascia per l’acquisto della Carta valida sia per Intercity che Frecciabianca, quella che sostanzialmente utilizzano i pendolari di Terni, Foligno e Spoleto, rimodulando di conseguenza sia le tariffe per le altre fasce che quella valida per i soli Intercity che interessa di fatto i pendolari di Orvieto. Nell’ipotesi di mediazione anche la possibilità, come peraltro avviene ora, di poter abbinare la Carta Tutto Treno all’abbonamento mensile e non solo a quello annuale e la previsione di rimborsi per coloro che dovessero sospenderne l’utilizzo prima della scadenza. Dettagli che attendono di essere ufficializzati quando la Giunta approverà la relativa delibera e siglerà il nuovo accordo con Trenitalia che a questo punto non entrerà in vigore prima di febbraio.