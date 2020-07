L'INIZIATIVA

OTRICOLI L'obiettivo è quello di salvare il paese dal progressivo abbandono. Partendo dalla scuola , che senza allievi, chiuderà immancabilmente. Così Antonio Liberati sindaco di Otricoli, ultimo baluardo dell'Umbria prima del Lazio, ha deciso di mettere mano al portafogli: riconoscerà, il Comune, per cinque anni, ai neo residenti. Che cosa bisogna avere per ottenere il beneficio:. E poi avere figli da segnare alla scuola cittadina.Il sindaco Liberati ha deciso di dare ancor più forza all'iniziativa: pronto un contributo del dieci per cento del canone di locazione a chi affitterà le case di Otricoli ai forestieri, in modo da rendere l'operazione ancor più appetibile, da abbattere inutili steccati.«La speranza è quella di cercare di attrarre persone dal momento che il trend demografico è in discesa inarrestabile: siamo arrivati a soli 1800 abitanti residenti». E mica è interessato solo il capoluogo: anche le frazioni, i centri sparsi, le cascine, che stanno vedendo un abbandono complicato sono interessate al provvedimento. Riuscirà la proposta a dare un qualche risultato?Liberati ci tiene a dire che questa è una proposta originale non è il frutto di qualche copia-incolla, ma pensata e tarata su Otricoli. Certo, Liberati guarda con attenzione soprattutto a Roma ed alle sue problematiche abitative: la Capitale dista poco più di cinquanta chilometri ed è davvero ad un passo. Nessuno sa la risposta che potrà avere tale iniziativa, che tra qualche giorno sarà pubblicizzata dappertutto in Italia. C'è da dire che tutto questo è possibile per le floride finanze del Comune, che è piccolo, ma che è riuscito, anche in questo momento di difficoltà, ad avere un avanzo di cassa di quasi quattrocentomila euro.-spiega Antonio Liberati, - dopo la riunione del Consiglio Comunale che aveva approvato il bilancio consuntivo c'è una grane collaborazione coi nostri uffici, che ci tengono per mano per una amministrazione controllata e virtuosa». E che ora può anche permettersi di dare milleduecento euro all'anno per ogni bambino che si iscriverà alla scuola elementare. Perchè proprio la scuola? «- conclude il sindaco Liberati - per mancanza di bambini sarebbe una iattura che accelererebbe la decadenza di Otricoli».