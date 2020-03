L'ospedale di Foligno si riorganizza per far fronte all'emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - La riorganizzazione dell'per far fronte all'emergenzaentra nel vivo.Per rendere immediatamente operativo quanto previsto dall’ordinanza n. 9 del 23 marzo firmata della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, la Usl Umbria 2 ha tenuto ieri una riunione tra la direzione sanitaria aziendale, la direzione medica del presidio ospedaliero e i responsabili dei dipartimenti e strutture complesse coinvolte nella riorganizzazione del “San Giovanni Battista”.Il piano regionale -temporaneo e che comunque lascerà aperti i vari reparti - prevede che Foligno diventi un ospedale mistoe non Covid per supportare la rete di intervento umbra in questa condizione di emergenza sanitaria.Le strutture di Pneumologia, Anestesia, Terapia Intensiva e Rianimazione avranno un ruolo chiave nella gestione dell’emergenza sanitaria. La riorganizzazione e la rimodulazione dei servizi ospedalieri investe anche la chirurgia che dovrà limitare alle urgenze gli interventi all'ospedale di Foligno e spostare l'attività chirurgica non differibile presso l'ospedale “S. Matteo degli Infermi” di Spoleto, come proposto dal responsabile del dipartimento di Chirurgia Luigi Mearini.La neurologia, la Stroke Unit e la Neuroriabilitazione assicureranno l'attività usuale per i casi urgenti vista l'importanza di garantire la continuità di cura anche delle condizioni patologiche non Covid.