Ospedale di Perugia, il commissario è Antonio Onnis

Ultimo aggiornamento: 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La Giunta regionale dell’Umbria, presieduta dal vicepresidente Fabio Paparelli, ha nominato, come anticipato oggi sull'edizione ine dicola del Messaggero. il dottor Antonio Onnis Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia: lo rendono noto il vicepresidente Paparelli e l’assessore alla Salute, Antonio Bartolini.Attualmente il Onnis è direttore generale della prevenzione sanitaria all’Ats-Azienda Tutela Salute della Sardegna a Sassari; ha rilevanti esperienze nel settore sanitario maturate essenzialmente in funzioni di direzione e coordinamento di strutture organizzative complesse di Sardegna, Toscana e Lazio. È stato docente in percorsi formativi di livello universitario in ambiti attinenti al management e alla promozione della qualità del settore sanitario.«La nomina del dottor Onnis a commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Perugia - spiegano il vicepresidente Paparelli e l’assessore Bartolini –, rappresenta il frutto di una proficua collaborazione instauratasi tra il Ministero della Salute e Regione Umbria, in forza della lettera del Ministro Giulia Grillo del 13 aprile scorso».