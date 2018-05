Osa, vestiti di rosa a Foligno c'è la Notte Rosa tra grande musica, buon cibo, mercatini eventi, cultura e tanto da vedere

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Mercatini, vetrine attrattive e tanta musica, per tutti i gusti ed età, per le vie di Foligno sabato 26: in città torna “La notte rosa”. Il programma della manifestazione è stato presentato da Francesca Cascelli, presidente dell’associazione “Innamorati del centro” che organizza l’evento con il patrocinio del Comune. «Nonostante le difficoltà i commercianti vogliono partecipare e dare il loro contributo – ha detto Cascelli – e in questa edizione la musica si terrà in diversi luoghi della città, da corso Cavour a largo Carducci, a corso Nuovo. In via Umberto I ci sarà anche un mercatino. Ci sarà spazio per festeggiare con gli studenti, la mattina del 26, all’Auditorium, con l’associazione “Le ali della mariposa”. Ci sarà spazio anche per iniziative per i bambini. Questa è una manifestazione che attira le famiglie. Sul fronte della sicurezza sono state prese tutte le precauzioni, compresa la presenza di guardie giurate». «E’ un appuntamento importante – ha detto l’assessore Giovanni Patriarchi – che coinvolge compiutamente la città. In questo modo, grazie al contributo di tanti commercianti, il centro storico mantiene la sua vitalità». Massima attenzione alla sicurezza con una doppia chiave di lettura. «Come da protocollo - ha detto Cascelli il sistema sicurezza è stato studiato, e sarà applicato, rispettando tutte le disposizioni e facendo anche qualcosa in più. La Notte rosa è un evento per le famiglie e proprio loro saranno la nostra sicurezza. Ci saranno poi ai varchi i mezzi dei produttori locali, come i trattori e altro il tutto nell’ottica della massima serenità per le persone e, soprattutto, per i più piccoli cui è dedicato molto del programma». Il palco centrale di Largo Carducci sarà il centro dle programma ufficiale per la parte musicale. Si esibiranno in quella location i Sex Mutants, Lola Swing Italiano, Ad Omnes, Mother Garageband Secondo Modo. Ospite Giacomo Inno White con “Pour Parler”. Anche il Museo di Palazzo Trinci sarà in rosa con “Una serata nella corte del Quattrocento” (visita guidata + ingresso 5 euro a persone) e apertura straordinaria del Museo dalle 21 alle 24 (ingresso unico 3 euro). Sempre al trinci sarà visitabile l’evento “La nascita dei negozi a Foligno, mostra di progetti d’Archivio» eci saranno anche tantissimi eventi in tutte le vie del centro. Si va dallo Spazio Zut in Corso Cavour con “ Notte rosa sotto le Logge” al Live Caffè special event passando per i tantissimi singoli eventi che ciascuna delle attività commerciali organizzerà nei rispettivi locali. Tra gli altri appuntamenti ce ne saranno molti dedicati ai più piccoli che potranno vedere mangiafuoco, giocolieri, truccabimbi e ci sarà anche un evento dedicato agli scacchi. Sabato la tradizionale anteprima della Notte Rosa prenderà il via alle 19 dando così una nuova linfa alla manifestazione dedicata alle donne che da 15 anni continua a crescere sempre di più.

Mercoled├Č 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA