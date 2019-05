Orvieto, spaccata lampo in gioielleria: i ladri fuggono nella notte con oro e diamanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Colpo "lampo" nella notte alla gioielleria Fabiani di Orvieto scalo, rubati oro e diamanti. In cinque - secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti - si sono introdotti intorno alle 2.30 all'interno del centro commerciale "Porta di Orvieto" distruggendo la porta a vetri blindata del bar utilizzato come passaggio per arrivare alla gioielleria. Qui, con un bastone e un piede di porco, hanno sollevato la saracinesca e spaccato le vetrine dove erano custoditi gli oggetti più preziosi facendo razzìa di oro e diamanti. Quindi sono scappati passando ancora una volta attraverso il bar.Le telecamere a circuito chiuso della gioielleria hanno immortalato tutta la scena e ora sono passate al setaccio dai carabinieri della compagnia di Orvieto per raccogliere elementi utili all'identificazione dei responsabili. La banda avrebbe agito utilizzando i guanti visto che al momento non sarebbero state trovate impronte ritenute significative sul luogo del furto. Tutto è avvenuto in pochissimi minuti e in modo fulmineo tanto che i cinque sono riusciti a darsi alla fuga un attimo prima dell'arrivo della pattuglia dei carabinieri allertata dall'allarme del bar e da quello della stessa gioielleria. La stima del bottino trafugato è ancora in via di quantificazione ma sarebbe ingente. Le modalità e la rapidità con cui è stato a messo a segno il furto fa pensare a una banda di professionisti che aveva pianificato il tutto sapendo in maniera mirata come e dove andare a colpire. L'ultimo furto nel centro commerciale risale a circa due anni fa e allora, per la seconda volta, venne preso di mira il negozio di elettrodomestici all'interno del quale i soliti ignoti riuscirono a entrare dal tetto.