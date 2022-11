Orvieto. Nella “Giornata mondiale della Gentilezza” il palazzo comunale si illumina di viola, i progetti scuola

Domenica 13 novembre 2022 in occasione della “Giornata mondiale della Gentilezza” il palazzo comunale di Orvieto si illuminerà di viola.

Questa giornata, nata a Tokio grazie ad un movimento costituitosi nel 1988, ha avuto negli anni diffusione in tutto il Mondo. È una giornata in cui si promuove attenzione, rispetto, cortesia, pazienza e ascolto dei bisogni propri e degli altri. La gentilezza è cortesia ma anche generosità e disponibilità. Il colore viola contraddistingue questa iniziativa perché scaturisce dal rosso (il cuore) e dal blu ( la ragione).

Nel mese di marzo 2022, L’Amministrazione comunale di Orvieto ha istituito l’assessorato alla Gentilezza aderendo all’iniziativa promossa in tutta Italia dall’associazione “Cor et Amor” nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo gentilezza”. In occasione della Seconda giornata nazionale della Gentilezza del 21 marzo scorso il comune di Orvieto aveva donato ai nati del 2021 e alle loro famiglie una “chiave della gentilezza” disegnata dai bambini della scuola dell’Infanzia di Ciconia e promosso le buone pratiche di accoglienza ai nuovi nati portate avanti da alcune associazioni cittadine.

«Dopo l’apprezzamento e la buona riuscita di questa iniziativa – spiega l’assessora alla Gentilezza, Alda Coppola – abbiamo deciso di estendere il progetto alle scuole con la convinzione che la sensibilizzazione alle buone pratiche di gentilezza debba partire dai più giovani. Per questo, in occasione della Giornata mondiale del 13 novembre, abbiamo lanciato l’invito a tutti gli istituti della nostra città a presentare e realizzare entro il 1° marzo 2023 proposte e progetti che diano corso ad azioni in cui la gentilezza rappresenti l’elemento determinante. Il 21 marzo prossimo tutti i progetti pervenuti saranno presentati in una iniziativa pubblica. Il tutto sarà finalizzato alla sottoscrizione di un patto di partecipazione per fare di Orvieto una Comunità della Gentilezza e aderire al progetto nazionale che entro il marzo 2036 punta ad accrescere il benessere della comunità mettendo al centro bambini e ragazzi».