Orvieto, il mercato di Ciconia torna in via degli Aceri

«Il mercato settimanale di Ciconia tornerà nella sua sede storica di via degli Aceri mentre a quello che si svolge a Orvieto Scalo restituiremo un’area completamente riqualificata». Lo ha annunciato mercoledì 2 febbraio, la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, al termine di una riunione che si è tenuta con i rappresentanti degli operatori commerciali ambulanti.

APPROFONDIMENTI CRONACA Baschi, guida sotto l'effetto di stupefacenti, denunciata...

«Insieme al consigliere comunale delegato al Commercio, Gionni Moscetti – ha spiegato Tardani - ho incontrato gli ambulanti dei mercati di Ciconia e Orvieto Scalo per parlare con loro, condividere le preoccupazioni per il momento difficile e ascoltare le loro richieste. La pandemia ha purtroppo avuto un riflesso negativo sul commercio cittadino che non ha risparmiato nemmeno gli storici mercati del centro storico e dei nostri quartieri.»

Nel maggio 2020, in piena fase 2 della pandemia da Covid-19, il comune di Orvieto aveva, per il mercato settimanale che si svolge il martedì mattina a Ciconia, deciso per lo spostamento nell'area di via dei Faggi. Il provvedimento fu preso per garantire, alla riapertura dei mercati fino a quel momento sospesi per lockdown, il rispetto delle allora in vigore disposizioni sul contenimento del contagio. La decisione non fu facile da digerire né per gli ambulanti né per gli abitanti, specie tra gli anziani per i quali l'appuntamento settimanale del mercato è da sempre un momento di ritrovo e incontro anche sociale. Sempre in quell'occasione fu anche stabilito che una volta terminata l’emergenza, i mercati trasferiti sarebbero tornati ad occupare le sedi precedenti.

«Gli ambulanti di Ciconia – spiega ancora la sindaca - hanno espresso il desiderio di ritornare nella sede originaria di via degli Aceri. Una richiesta che siamo pronti ad accogliere, pertanto nei prossimi giorni daremo incarico agli uffici di organizzare il ritorno nella sede originaria che avverrà non appena le condizioni legate all’emergenza sanitaria miglioreranno».

«Abbiamo invece voluto rassicurare gli ambulanti di Orvieto Scalo – ha continuato Tardani - preoccupati dal fatto che il progetto di riqualificazione dell’ex scuola media possa mettere in discussione il posizionamento del mercato nell’area circostante. Mi preme chiarire – ha aggiunto – che l’intervento che darà vita al "Centro per le politiche sociali" non solo migliorerà la qualità dei servizi per i cittadini, non solo ci consentirà di recuperare un edificio degradato spostando tutti gli uffici dei servizi sociali, ma porterà nuova economia quotidiana nel quartiere e permetterà la riqualificazione di tutta l’area circostante. Condivideremo il percorso e il progetto anche con gli ambulanti di Orvieto Scalo con l’impegno di tutelare il mercato».