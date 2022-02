Baschi, guida sotto l'effetto di stupefacenti, denunciata dai Carabinieri giovane viterbese

Una giovane viterbese è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell’uso di sostanze stupefacenti. La ragazza, già nota alle forze dell'ordine, è stata fermata nel pomeriggio di martedì 1° febbraio a Baschi, dai Carabinieri del locale Comando Stazione durante un servizio di controllo del territorio ed alla circolazione stradale.

Quando i militari dell'Arma l'hanno fermata per un controllo, la donna alla guida della propria autovettura è apparsa in stato confusionale. Da qui è scattata l'immediata perquisizione del mezzo che ha consentito ai Carabinieri di rinvenire 2,5 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente del di tipo eroina, che sono stati sottoposti a sequestro.

Gli accertamenti sanitari, effettuati presso l’Ospedale di Orvieto hanno successivamente consentito di riscontrare la positività della giovane a sostanza stupefacente del tipo cannabinoide, per tale motivo la ragazza è stata inoltre segnalata alla Prefettura di Terni per la violazione connessa al possesso per uso personale.