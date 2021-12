Orvieto, da gennaio riparte l’Accademia Musicale del Festival della Piana del Cavaliere

Tutto pronto per l'avvio del nuovo anno dell'Accademia di Alto perfezionamento musicale del Festival della Piana del Cavaliere, che inizierà nel mese di gennaio ad Orvieto, nella sede dello storico Palazzo Negroni.



L’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento musicale del Festival della Piana del Cavaliere organizza corsi di perfezionamento post-conservatorio per musicisti professionisti, e intende imporsi nella scena culturale italiana come un polo di riferimento, all’interno del quale si confronteranno musicisti e docenti di fama nazionale e internazionale mettendo a disposizione degli studenti le loro abilità artistiche. È un luogo di formazione, di creazione e di crescita artistica.



I docenti e i corsi di questo nuovo Anno Accademico: Violoncello, Ulrike Hofmann, membro dell'Accademia Karajan e dell'orchestra dei Berliner Philarmoniker; Corno, Gabriele Falcioni, docente di ruolo della classe di corno presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze e già primo corno solista nell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala; Clarinetto, Simone Nicoletta, primo Clarinetto dell’Orchestra e della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna; Contrabbasso, Libero Lanzilotta (primo contrabbasso solista dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma) e Antonio Sciancalepore (membro dell’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado e dell’Ensemble dei Solisti d’Europa).



Ciascun corso si terrà due giorni al mese, da gennaio a giugno 2022 e si concluderà con il saggio finale di ogni classe. Tutte le attività dell’Accademia e del Festival della Piana del Cavaliere si svolgono ad Orvieto dal 2021.

La città umbra, infatti, ha sostenuto con il proprio patrocinio sia l’edizione 2021 dell’Accademia, sia la V edizione del Festival della Piana del Cavaliere, svolto lo scorso settembre e previsto nuovamente nel settembre 2022.



