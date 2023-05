Orvieto, Comitato Chianelli e Avis: tavola rotonda con gli esperti in Ematologia

ORVIETO Tavola rotonda con gli esperti in Ematologia. L'appuntamento è per domenica 7 maggio alla sala polivalente di Allerona Scalo. In questa occasione verranno presentati i risultati ottenuti dal comitato per la vita Daniele Chianelli durante l'anno scorso e gli obiettivi posti in essere per il 2023.

Un evento organizzato dal comitato Daniele Chianelli e Avis comunale Allerona e Castel Viscardo.



Fra i partecipanti, i volontari provenienti da tutta l'Umbria e anche qualche delegazione da fuori regione.

Fra i relatori il professor Massimo Fabrizio Martelli, specialista in ematologia, a cui il comune di Castel Viscardo ha concesso alcuni anni fa la cittadinanza onoraria.