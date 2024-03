Orvieto, auto della polstrada insegue un camion rubato a Valmontone e viene speronat: feriti gli agenti

ORVIETO - Col furgone pieno di attrezzi rubato nel deposito del Comune di Valmontone hanno seminato il panico lungo l’autostrada del sole percorsa a folle velocità.

Hanno speronato più volte l’auto della polizia stradale di Orvieto, completamente distrutta, e quando hanno capito di non avere scampo perché braccati dai poliziotti, rimasti lievemente feriti, si sono lanciati dal mezzo in movimento lasciandolo senza controllo.

Poi i due sono scappati via a piedi attraversando l’A1 tra le auto che sfrecciavano per buttarsi in una scarpata e far perdere le tracce.

Il mezzo ed il materiale sono stati recuperati e restituiti al sindaco di Valmontone, non prima di aver effettuato i rilievi a caccia di elementi per inchiodare i malviventi senza scrupoli che hanno rischiato di seminare morte lungo il loro passaggio a duecento all’ora per guadagnare la fuga.

La stessa scena si è ripetuta mercoledì sera, all’altezza di Fabro. Un’Audi rubata in fuga, inseguita dai poliziotti della stradale, si è schiantata contro il guard rail e i due occupanti si sono lanciati nella scarpata. L’auto e la targa erano state rubate, dentro c’erano altre targhe rubate, arnesi da scasso e refurtiva.

L’ipotesi investigativa è che i due occupanti siano gli stessi che col furgone del Comune laziale hanno riproposto le scene del film Fast and Furious.

Il sindaco di Valmontone si accorge che dal deposito mezzi del Comune è sparito un furgone pieno di attrezzatura meccanica. Il furto è andato in scena dopo che qualcuno ha forzato l’ingresso del cancello del deposito comunale e danneggiato le telecamere della videosorveglianza per evitare che le immagini restituissero dettagli ingombranti per i ladri.

Il primo cittadino dà l’allarme alle forze dell’ordine facendo scattare le ricerche del camion, che viaggia in direzione nord e ha già percorso parecchi chilometri. E’ una pattuglia della polizia stradale di Orvieto a individuarlo.

Gli agenti intimano l’alt, il conducente lascia intendere che sta arrestando la marcia ma non è così. Spinge il piede sull’acceleratore e sperona la vettura di servizio della polizia stradale. Gli agenti temono che il comportamento di chi è alla guida del mezzo possa creare problemi a chi in quel momento sta transitando sull’autostrada e chiede i rinforzi. Sul posto una seconda pattuglia della stradale e il personale della società autostrade per l’Italia che rallentano il traffico sull’autostrada per avvisare gli automobilisti in transito dei rischi per la presenza del furgone impazzito.

Più volte il conducente, durante la fuga a folle velocità, sperona l’auto della polizia per mandarla fuori strada. Fino al momento in cui il conducente in fuga capisce di essere finito in trappola, di non avere vie d’uscita. I due si lanciano dal furgone in movimento sulla corsia opposta, inseguiti dai poliziotti che però, dopo averli cercati per ore sotto la pioggia battente, non riescono a trovarli. La fuga dei banditi, forse gli stessi dell’Audi rubata, potrebbe avere le ore contate.