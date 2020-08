TERNI Coronavirus, continua a salire la curva del contagio a Terni che arriva a toccare le 26 persone positive, quattro delle quali ricoverate al Santa Maria.

E' stata trasferita dal reparto di Terapia intensiva a quello di Malattie infettive la donna di 77 anni ternana positiva al Covid e ricoverata per gravi difficoltà respiratorie. Un miglioramento arrivato grazie alle cure dei medici del Santa Maria.

Ma ci sono nuovi contagi in città. Il caso che preoccupa di più è quello di un operatore nigeriano di 32 anni (con lievi sintomi ) che lavora all'interno di tre appartamenti di via del Leone dell'associazione diocesana San Martino che ospita 17 richiedenti asilo di varie nazionalità. Ieri , appena c'è stata la risposta del test sono stati tutti sottoposti a tampone ed i risultati di avranno in giornata. Test anche per altri tre operatori che hanno avuto contatti con il giovane nigeriano. Nel frattempo sono stati messi tutti in isolamento . E solo dopo tutti i risultati si potrà dire se è nato un altro ed importante focolaio in città.

Tra gli 8 ricoverati al Santa Maria ci sono altri due nigeriani, rifugiati politici, che vivono ad Amelia ed Orte. Da loro si è acceso un mini focolaio che ha coinvolto proprio un vasto gruppo di nigeriani. Sono state emesse cinque ordinanze di isolamento contumaciale nei confronti di un'intera famiglia di nigeriani che vive a Terni. Si tratta di una famiglia formata dalla madre 34 enne e da tre bambine, da i 7 ai 12 anni, figli dell'operaio edile trovato positivo nei giorni scorsi, mentre il quinto caso riguarda un bambino di 7 anni. Sono tutti asintomatici e sono stati individuati grazie alle indagini epidemiologiche effettuate dal servizio di igiene e sanità pubblica e dai tamponi rinofaringei eseguiti dai sanitari del distretto di Terni.

Poi, ci sono i casi legati alle vacanze estive. La settimana scorsa erano risultati positivi due amici, entrambi di 27 anni e residenti a Terni, rientrati dall'estero ( Malta) dopo una breve vacanza insieme ad un ragazzo di Stroncone, coetaneo. Tutti presentano sintomi legati al Covid.

Una curva purtroppo in continua e costante ascesa. Con diminuizione netta dell'età media. Ma con i numeri che iniziano a preoccupare di nuovo.

Ultimo aggiornamento: 08:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA