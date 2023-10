San Venanzo, operaio tuderte di 63 anni muore travolto da una trivella

TERNI Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Umbria, questa volta è accaduto a Collelungo di San Venanzo, dove è deceduto un operaio di una ditta edile di Todi specializzata nella realizzazione di palificazioni in cemento armato. Si tratta di un uomo di 63 anni morto schiacciato da una trivella. L'incidente è accaduto intorno allle 12, l’operaio, residente a Todi, era al lavoro per il consolidamento di fondamenta, quando la trivella avrebbe ceduto cadendo addosso all’uomo. Purtroppo inutile ogni tentativo di soccorso e l'operaio sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione e quelli della Compagnia di Orvieto. Della tragedia è stata avvisata la Procura della Repubblica di Terni che dovrà ora decidere se effettuare l’autopsia sul corpo dell’uomo per determinare la causa del decesso.