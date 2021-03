Orvieto a 131 casi Covid positivi. Chiuso il comune per sanificazione, dipendente positivo

Dopo una situazione di stallo nella giornata di lunedì 8 marzo quando il numero degli attuali positivi nel comune di Orvieto era rimasto invariato a 118, martedì 9 marzo la conta è salita a 124 casi, e oggi, mercoledì 10 marzo c'è da registrare un nuovo aumento che porta la cifra a 131.

Secondo quanto riferito dal comune e in base ai dati rilasciati quotidianamente dalla Regione Umbria, sarebbero 127 i cittadini orvietani al momento in isolamento contumaciale presso il proprio domicilio mentre salgono a 4 gli orvietani ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Parrano, il sindaco Filippetti ordina mascherine in scuola infanzia:... CORONAVIRUS Orvieto, emergenza CovidLa sindaca chiude tutte le scuole

Tra i nuovi positivi del giorno c'è anche un dipendente comunale pertanto «nella giornata di domani, giovedì 11 marzo - fa sapere il comune - tutti gli uffici situati nel Palazzo Comunale (nella sede principale di via Garibaldi) saranno chiusi per sanificazione straordinaria.

Continuano nella chiusura tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune di Orvieto dopo l'ordinanza che la sindaca, Roberta Tardani, ha firmato nella giornata di domenica 7 marzo e che terrà a casa gli studenti almeno fino al 21 marzo.

Secondo i dati relativi a martedì 9 marzo, su 124 positivi, si riscontra come il 25% circa dei contagiati appartenga alla fascia scolare, nel dettaglio il 9,3% sono bambini nella fascia d'età 0-5 anni (12 casi), nella fascia 6-13 la percentuale è identica, scende invece tra i ragazzi 14-17 che costituiscono il 3,8% (5 casi) dei casi attuali per risalire nella fascia 18-39 con il 25% (32 casi) e salire ancora nella fascia 40-64 che vede contagiato il 37,9% (49 casi), si scende nella fascia 67-79 con il 8,5% (11 casi) e si scende ancora nella fascia +80 con il 6,2% (8 casi).

Sempre secondo i dati relativi a marted' 9 marzo, su 124 positivi, gli uomini costituiscono il 43,5% mentre sono le donne più colpite con il 56,5% dei casi.

Nelle frazioni si registrano 34 casi (27,1%), a Ciconia 33 casi (25,5%), Orvieto centro 25 casi (19,3%), Orvieto Scalo e Sferracavallo contanto entrambi 18 casi (13,9%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA