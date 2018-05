Foligno, boom di presenze alla Notte Rosa tra grande musica, attività commerciali e di ristorazione aperte, eventi, cultura: «Le famiglie sono state la nostra sicurezza light»

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Boom di presenze alla Notte Rosa di Foligno. Un fiume di persone ha invaso il centro storico della città della Quintana da piazza San Domenico a Piazza della Repubblica e da li fino a porta San Felicianetto, passando per via Umberto I, e Porta Romana attraversando Corso Cavour. “E’ stata una vera festa per tutti – spiega Francesca Cascelli, presidente di Innamorati del Centro,associazione che ha organizzato l’evento insieme al Comune – e soprattutto per le famiglie che sono state la nostra sicurezza light. Questa sarà per me probabilmente l’ultima Notte Rosa. Dopo 10 anni di presidente di Innamorati de Centro ci sarà un passaggio di testimone e voglio ringraziare tutti. In questa edizione, con la manifestazione giunta al suo quindicesimo anno, è andato tutto bene con grande musica, tanti eventi per tutti, le attività commerciali aperte e il Museo della città visitabile. La nostra più grande ricompensa – conclude – è la risposta del pubblico che è stata altissima”

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:39



