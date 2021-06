I numeri del Covid: otto positivi e sei guariti

Martedì 29 Giugno 2021, 17:01

PERUGIA - Dopo la cifra “zero” ad inizio settimana, sono otto i nuovi positivi al Covid registrati nell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione Umbria nel quale rimane invece invariato il dato dei morti. Sono stati segnalati sei guariti, con gli attualmente positivi ora 779, due meno di ieri. Sono stati analizzati 2.025 tamponi e 2.629 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,17%. Scendono poi a 20, uno in meno, i ricoverati in ospedale, tre dei quali in terapia intensiva (dato invariato rispetto alla giornata precedente).

Intanto nel fine settimana la struttura commissariale nazionale ha consegnato, in anticipo, alla Regione Umbria, tutte 49 mila 400 dosi di vaccino Astrazeneca previste per le seconde dosi dell'intero mese di luglio. Solitamente le consegne del vaccino avvengono con cadenza settimanale. Per questo motivo, visti i tempi necessari alla loro inoculazione, nel report del Ministero della salute la nostra regione risulta con un rapporto del 86,4% tra le dosi consegnate e quelle somministrate. Le dosi verranno somministrate sia dai medici di medicina generale che nei punti vaccinali territoriali ai cittadini over 60 che hanno ricevuto la prima dose di Astrazeneca, al fine anticipare le seconde dosi ed immunizzare nel minor tempo possibile la popolazione.