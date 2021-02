Tre pregiudicate fermate dalla polizia a Orvieto. Due denunce, un foglio di via e tre sanzioni per violazione delle norme antiCovid

Due denunce, un divieto di ritorno ad Orvieto e tre sanzioni elevate da 400 euro per violazione della normativa anti Covid. È il bilancio di un intervento della squadra volante del commissariato di Orvieto, eseguito alcuni giorni fa. Le persone interessate da tali provvedimenti sono tre giovani cittadine romene provenienti da un campo nomadi di Roma. Le ragazze sono state fermate dagli agenti del Commissariato di Orvieto nei pressi della stazione ferroviaria, in una zona dove in passato erano stati segnalati furti e truffe con adescamenti ai danni di anziani.

Secondo quanto si apprende le giovani, appena arrivate ad Orvieto con il treno, si erano allontanate a piedi dalla stazione, quando sono state notate da una pattuglia della Squadra Volante che le ha fermate ed ha proceduto alla loro identificazione.

Le tre ragazze, già note alle forze dell'Ordine per via di alcuni precedenti di Polizia a loro carico, una volta fermate dagli agenti non sono state in grado di fornire una giustificazione plausibile, della loro presenza a Orvieto. Inoltre, in base agli accertamenti effettuati sul posto dagli uomini del Commissariato, è emerso che a causa dei precedenti penali, due di queste erano state già oggetto di un provvedimento di divieto di ritorno ad Orvieto emesso dal questore di Terni, provvedimento la cui violazione ha comportato la denuncia a piede libero. Per quanto riguarda la terza fermata, a causa dei precedenti e anche per lei l'assenza di motivi plausibili per la presenza ad Orvieto, il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio, il quale le impone di non ritornare nel territorio comunale per i prossimi tre anni.

A carico di tutte e tre le ragazze, inoltre, sono state emesse tre sanzioni da 400 euro ciascuna per violazione delle norme antiCovid.

