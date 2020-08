Norcia, a fine anno terminata la torre civica poi il recupero del palazzo comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORCIA - «A fine anno sarà terminata la torre civica e poi verranno avviati i cantieri per il recupero del palazzo comunale, del teatro e delle due principali porte di accesso della città, così anche la ricostruzione pubblica si appresta ad avviarsi concretamente»: ad annunciarlo il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Giuliano Boccanera, che ha tracciato il programma con cui si procederà nelle opere. «A inizio settembre - ha detto Boccanera - sia il progetto del municipio sia del teatro, entrambi finanziati dalla Fondazione Cucinelli, andranno prima in commissione edilizia e poi in conferenza dei servizi e quindi sarà pubblicato il bando per l'aggiudicazione dei lavori che partiranno a inizio 2021». Che sarà anche l'anno per avviare il recupero di Porta Romana e Porta Ascolana. «Contiamo - ha spiegato il vicesindaco - di iniziare le opere nella seconda metà del prossimo anno». «Più complesso sarà invece il lavoro di recupero alla caserma dei carabinieri che dovrà essere staccata dalle mura e posizionata su isolatori sismici così da renderla una struttura strategica», ha sottolineato Boccanera. In questo caso i tempi per avviare la ricostruzione si allungheranno fino a inizio 2022. «Per il recupero del museo della Castellina - ha concluso - stiamo invece attendendo di avere un quadro chiaro dei fondi che serviranno così che poi il commissario straordinario Giovanni Legnini possa destinare le risorse appropriate».