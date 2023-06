Fioritura di Castelluccio, niente stop alle auto il sabato, ma le navette restano

NORCIA - Per la fioritura di Castelluccio, varchi aperti il sabato. La decisione è stata definita in seguito alla riunione di mercoledì mattina tra il Comune di Norcia, Parchi Aperti, l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e i sindaci dei comuni limitrofi ed è stato stabilito che nelle aree dei Piani di Castelluccio durante i sabati del periodo della fioritura non saranno presenti limitazioni al traffico. Sarà comunque possibile prenotare e usufruire del servizio navette che partiranno dai 3 parcheggi di altura (Scentinelle, Monti del Sole, Forca Canapine) e che raggiungeranno il paese di Castelluccio. Nelle zone dedicate alla fermata delle navette saranno inoltre presenti dei poster con il QR Code da scansionare per poter prenotare comodamente il proprio posto all’interno della navetta, facilitando così il processo. «Dopo aver valutato il volume di traffico del sabato precedente nelle aree dei Piani, abbiamo deciso di non limitare la viabilità nei prefestivi - ha dichiarato il vicesindaco di Norcia Giuliano Boccanera - ci è sembrato giusto comunque mantenere inalterato il servizio di navette che permette anche a quei turisti che non sono muniti di mezzi di raggiungere in tutta sicurezza e tranquillità il paese e i piani di Castelluccio e di godersi lo spettacolo naturale della fioritura». ha conclusoil vicesindaco.