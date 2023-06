Sabato 10 Giugno 2023, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 08:31

NORCIA Fioritura 2023, c’è il piano di mobilità sostenibile per Castelluccio: confermato il divieto di accedere con auto e camper la domenica, mentre durante la settimana e di sabato le maglie sono più larghe, con possibilità di modifica in corso d’opera. Il piano di mobilità sostenibile, varato dopo la riunione che si è svolta in prefettura nei giorni scorsi, è stato pubblicato sul sito del Comune di Norcia e prevede una serie di misure finalizzate a preservare i piani e, al tempo stesso, a consentire a quante più persone possibili di ammirare l’esplosione di colori e profumi che solo la fioritura di Castelluccio riesce a regalare. Le restrizioni maggiori sono previste nelle domeniche del 25 giugno, 2, 9 e 16 luglio: in quei giorni sarà interdetto il passaggio di autovetture e camper, mentre sarà consentito libero accesso ai mezzi a due ruote, ai bus turistici e alle auto di residenti, dimoranti, esercenti, soggetti non deambulanti o di coloro comunque in possesso di idonea autorizzazione, che deve essere rilasciata dal Comune competente. La chiusura sarà perentoria per chi sale da Norcia, mentre dalle porte di ingresso del versante marchigiano, nelle domeniche indicate sarà consentito l’accesso per chi deve recarsi da Castelsantangelo sul Nera ad Arquata e viceversa, con esclusiva possibilità di transito e assoluto divieto di sosta e fermata. Per chi, invece, intende godersi lo spettacolo e fermarsi a Castelluccio, l’unica possibilità sarà quella di lasciare auto o camper nei parcheggi predisposti in prossimità degli accessi e usufruire del servizio navetta. Sabato 24 giugno l’accesso sarà libero a tutti i mezzi, fermo restando il divieto di sosta sui prati. Per quanto riguarda sabato 1, 8 e 15 luglio, invece, «la viabilità verrà di volta in volta stabilita sulla base dei riscontri relativi alla settimana precedente». Per usufruire dei parcheggi e delle relative navette, si legge ancora, «è indispensabile prenotare il posto autovettura/camper attraverso il portale Parchi aperti (www.parchiaperti.it). Al momento della prenotazione, il servizio di bigliettazione elettronica consentirà di effettuare il pagamento, sia dello stallo di sosta che del posto in navetta». Biglietti acquistabili anche sul posto, in base alle disponibilità.