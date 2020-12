Natale 2020, un pampepato Igp a tutti gli Europe Direct d’Italia

TERNI In questo Natale particolare del 2020, il centro Europe Direct del Comune di Terni ha inviato a tutti i centri Europe Direct d’Italia e alla Rappresentanza della Commissione Europea, una confezione con il pampepato ternano IGP. il 23 ottobre 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata infatti pubblicata la registrazione del “Pampepato di Terni/Panpepato di Terni” come prodotto IGP. L’Unione Europea, in questo caso ha dunque dato valore e riconosciuto una tipicità locale.

Europe Direct Terni, con quest’iniziativa, sostenuta e finanziata dalla Commissione Europea vuole contribuire a far conoscere un prodotto tipico ternano in tutta Italia e in Europa e fornire, al tempo stesso, un piccolo sostegno ai produttori locali. Il pacchetto inviato a tutti i centri contiene un piccolo dépliant illustrativo del pampepato e la descrizione dell’iter per il riconoscimento IGP.

«Per il pampepato che è un’eccellenza della produzione dolciaria ternana – ha detto il sindaco Leonardo Latini - il riconoscimento dell’Igp a livello europeo è molto importante perché valorizza il legame di questa nostra bella tradizione con il territorio. Per le numerose piccole aziende artigianali che producono il dolce tipico di Terni, l’IGP è un’opportunità da sfruttare. Ora occorre lavorare per comunicare, far conoscere e apprezzare questa nostra specificità e l’iniziativa del nostro Europe Direct fornisce un primo contributo in questo senso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA