Narni. Un successo per l’anteprima nazionale de “Il Giocattolaio”. Andrea DeLogu una vera rivelazione

E’ stata più di un’anteprima nazionale, una prova vera, nella quale si è vista una grande, molto attesa, in verità, Andrea Delogu, alla sua prima apparizione assoluta sul palcoscenico di un teatro. Ad “aiutarla” ne “Il Giocattolaio” c’era però anche Francesco Molinari, che è stato il faro della pièce di Gardner McKay per la regia di Enrico Zaccheo, prodotta da Savà Produzioni Creative e Zen Europe. Inoltre lo spettacolo è stato patrocinato da FareXBene, associazione che si occupa della sensibilizzazione su tutte le violenze di genere. E proprio sulla violenza di genere si è dipanata la storia narnese, fatta di una serie di efferate violenze sulle donne, che venivano sedotto e poi lobotomizzate proprio perchè rimanessero delle bambole, dei giocattoli, appunto. Ma l’arrivo dell’ultima, l’arrivo di Andrea Delogo, la Maude della storia, cambia tutto in un susseguirsi di colpi di scena che per qualche momento hanno fatto sembrare il Giocattolaio addirittura fosse la vittima. Insomma spettacolo bello, divertente che ha messo al centro un grave problema sociale ma con punte di leggerezza che hanno pure suscitato sorrisi. Pure Enrico Zaccheo il regista è molto soddisfatto: “Francesco Montanari è un grande attore ma anche Andrea Delogu, alla sua prima apparizione in teatro s’è dimostrata assolutamente all’altezza facendo vedere spunti di grandissima qualità, Ora vi saranno anche altre rappresentazioni, poche, per rodare lo spettacolo ed anche per capire i montaggi, gli smontaggi che abbiamo iniziato a fare qui a Narni nei giorni in cui abbiamo preparato lo spettacolo”.Dietro il botteghino, a collaborare, pure l’attore Germano Rubbi, responsabile della associazione culturale “Magazzini artistici” che ha collaborato con la Savà, la compagnia che ha prodotto Il Giocattolaio, indirizzandola, sotto certi aspetti, verso Narni. Nel parterre, il teatro era completamente pieno, v’erano pure i comici Maria Nuzzi e Corrado di Biase ed anche l’attore Riccardo De Filippis.