Narni, "Suoni Controvento" approda a Narni sulle note di Anais Drago e Frida Bollani Magoni

NARNI Suoni Controvento, festival di arti performative, fa tappa a Narni. Appuntamento il 1 e il 3 settembre rispettivamente con la violinista Anais Drago e la pianista Frida Bollani Magoni.

Si inizia il 1 settembre alle 18.30 al santuario Madonna del Ponte con "Minotauri". La violinista e compositrice Anaïs Drago intraprenderà un viaggio musicale e letterario attraverso la costrizione delle solitudini interiori.

Nata a Biella nel 1993, Drago, vincitrice del Top jazz 2022 (referendum indetto dalla rivista Musica Jazz) nella sezione nuove proposte, si muove tra le sonorità dell’improvvisazione libera, musica elettroacustica, jazz, world music e pop. Si è esibita sui palchi dei più importanti festival jazz d’Italia, fra cui Umbria Jazz, Time in Jazz, Torino Jazz Festival, Bergamo Jazz Festival, Casa del Jazz, JazzMI, Fano Jazz by the sea, Novara Jazz.

Ingresso libero per l’evento realizzato in collaborazione con il comune di Narni.

Secondo appuntamento è 3 settembre alle 18 alla cantina della Luna di Narni, con Frida Bollani Magoni in concerto piano e voce.

Comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di sette anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille.

Ha collaborato più volte con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista esibendosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma. In qualità di ospite si è esibita al premio Bianca D’Aponte (concorso per cantautrici) nel teatro di Aversa nel 2017 e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 all’ippodromo di Montecatini suonando e cantando davanti a diecimila persone.