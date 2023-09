Narni, Prociv-Arci, primo convegno sulla preparazione psicologica dei volontari soccorritori

NARNI sabato 30 settembre si svolgerà al San Domenico di Narni il primo convegno Prociv-Arci sul tema della psicologia dell'emergenza. Focus sull'importanza dell'addestramento mentale ed emotivo. Un evento patrocinato dal Comune di Narni, Cenaf (Centro Nazionale Alta Formazione), Ordine degli Psicologi del Lazio, Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e Prociv Arci Nazionale. I lavori avranno inizio alle 9. «Nella ricerca continua di formare e professionalizzare sempre al meglio i soccorritori-volontari -dicono dalla Prociv Narni - si è lavorato, nel passato, prevalentemente sotto l’aspetto fisico. Addestramento formale, ripetizione del processo da eseguire, resistenza fisica ed equipaggiamento adatto, hanno restituito sul campo emergenziale dei buoni risultati. Ci si è accorti però che alla fase fisica dell’addestramento occorreva anche 'raccontare' all’operatore, le difficoltà a cui sarebbe andato incontro: fumo, fiamme, presenza di gravi feriti, bambini tra le vittime o addirittura decessi, sono un insieme di episodi scioccanti e destabilizzanti per chiunque. Occorreva quindi preparare il soccorritore anche psicologicamente. Durante il convegno saranno illustrate una serie di esperienze legate all’operatività in emergenza del soccorritore, descrivendo i vari percorsi che possono distrarre o destabilizzare la persona durante l'azione. Fatica, stress emotivo, paura, esaltazione sono tutte emozioni che chi opera nell’emergenza conosce bene, ma spesso non riesce a gestire. Con l’aiuto di psicologi e medici professionisti, cercheremo di parlare delle varie esperienze che si possono vivere nel tentativo di soccorrere qualcuno».

Fra i docenti, Ilaria Tonelli, psicologa, specializzata in psicoterapia psicodinamica e Guido Di Giambattista, medico chirurgo e primario di radiologia al Fatebenefratelli di Roma.

«Va detto - chiudono dalla Prociv Narni - che queste persone sono iscritte nel coordinamento Prociv Arci regione Umbria in qualità di soccorritori volontari operativi, quindi se c’è da scavare scavano, se c’è da soccorrere soccorrono, se c’è da supportare psicologicamente supportano».