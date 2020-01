Narni: il personale dell’azienda Tarkett a scuola di guida sicura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Comportamenti corretti al volante e tecniche di guida per una maggiore sicurezza”. Si è concentrato su questi argomenti il corso di guida sicura organizzato dall’azienda Tarkett per i propri dipendenti che utilizzano auto aziendali. La multinazionale, leader nel settore delle pavimentazioni e superfici resilienti, che nello stabilimento di Narni produce pavimenti in linoleum, considera la sicurezza una priorità in ogni settore lavorativo. Il corso, tenuto dagli istruttori del Centro nazionale educazione sicurezza stradale (CNESS), si è svolto presso l’Autodromo dell’Umbria a Magione. A promuoverlo tra il personale fruitore di auto aziendali è stato il responsabile Sicurezza e ambiente per l’Italia dell’azienda, l’ingegner Massimiliano Perazzoni. Dopo una lezione teorica in aula, i partecipanti hanno effettuato una prova pratica in pista insieme agli istruttori. Le attività hanno consentito ai lavoratori di sviluppare una maggiore consapevolezza in materia di sicurezza stradale e di riconoscere gli errori più frequenti che si commettono alla guida, modificabili con piccole e semplici accortezze. Al termine del corso, ciascun partecipante ha ricevuto un attestato di partecipazione.L’iniziativa rientra nell’ambito del “SNW kick off meeting”, che si è svolto dal 28 al 30 gennaio nello stabilimento Tarkett di Narni e che ha visto protagonista l’intera forza vendita della rete italiana dell’azienda guidata dall’ingegner Giuseppe Cioffi, amministratore delegato della Tarkett.Oltre ad affrontare gli argomenti fondamentali di vendita e la presentazione delle nuove gamme prodotti, la tre-giorni è stata arricchita dalla presenza del mentalista Aldo Aldini. (m.g.)