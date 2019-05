Narni: nella "Giornata del sollievo" le associazioni di volontariato hanno firmato un protocollo di intesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unire tutte le forze per essere più presenti nel territori: Silvia Tiberti, che dei servizi sociali è l’assessore comunale, ha chiamato ieri tutte le associazioni “a rapporto” ed ha fatto firmare ai responsabili, pubblicamente, un documento col quale si impegnano a lavorare tutti insieme per una Rete territoriale del sollievo: “Non a caso la firma c’è stata oggi che del sollievo è la giornata nazionale – spiega l’assessore - politica nella quale Narni è all’avanguardia. Tutti insieme possiamo fare qualcosa di più e di meglio”. Ha pure parlato Adiberto Favilli, medico, uno dei precursori nazionali della terapia antalgica, che si interessava del dolore, dei malati terminali da quasi mezzo secolo tra lo scetticismo: non a caso ancora adesso le assistenze domiciliari partono proprio dall’ospedale di Narni, dove ancora esiste la competenza lasciata da Favilli. E da lui è venuto imperioso l’invito ad usare, senza preclusioni, senza doppi fini, la canapa nell’uso terapeutico. “Cerco di fare ricette indicando questa sostanza controversa con la speranza che anche la struttura pubblica faccia altrettanto: è utile, utilissima, a conforto delle persone, a sopportare il dolore, quando si rilevassero insufficienti i farmaci tradizionali”.