Roma, domani al Policlinico Gemelli la Giornata del Sollievo

«Domani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs sarà celebrata, la XVII Giornata nazionale del Sollievo, istituita con direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 per promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione». Lo comunica in una nota il Policlinico Gemelli.



«Ne sono promotori, - prosegue la nota - la Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, il Ministero della Salute, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il Coordinamento degli Assessori alla Salute, con il sostegno dell'Ufficio per la Pastorale della Salute e di quello per l'Educazione, Scuola e Università della Conferenza Episcopale Italiana. Nel corso degli anni, considerando i bisogni concreti delle persone malate e sofferenti, l'obiettivo della Giornata è andato ampliandosi, abbracciando quasi tutte le condizioni di malattia ed esistenziali, pur mantenendo un posto di rilievo la fase terminale della vita. La XVII Giornata nazionale del Sollievo ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il programma della Giornata del Sollievo al Gemelli. Con una doppia manifestazione al Policlinico Gemelli, una al mattino nella hall e un'altra al pomeriggio nella Sala MediCinema, e la conclusiva celebrazione eurcaristica, si svolgerà l'evento più rappresentativo a livello nazionale della Giornata del Sollievo per sostenere questa iniziativa di alto valore sociale e per stare accanto ai malati ricoverati in ospedale e condividere con loro momenti di festa e di riflessione sui temi del sollievo dal dolore fisico e morale

.



Condurrà la giornalista Paola Saluzzi. Si comincia la mattina alle ore 9.15 con il saluto di Numa Cellini, già Presidente esecutivo della Fondazione Gigi Ghirotti e già ordinario di Radioterapia all'Università Cattolica, e Giuseppe Guerrera, Segretario generale della stessa Fondazione, che presenteranno la manifestazione al Gemelli e l'attività del Centro di ascolto della Fondazione Ghirotti che da quasi 20 anni offre un servizio gratuito di sostegno, orientamento e ascolto ai malati oncologici e ai loro familiari. Alle 9.30 in programma l'intrattenimento musicale offero ai degenti dalla giovanissima cantante Sofia Biordi. A seguire si esibirà Edordo Vianello. Alle 10.00 gli artisti faranno visita ai pazienti che non possono partecipare dal vivo alla manifestazione presso la hall del Policlinico. Alle ore 10.15 si svolgerà la tavola rotonda dal titolo

La cultura del sollievo, con le sue declinazioni: la Giornata nazionale, il concorso Un ospedale con più sollievo, la Rete delle Città del Sollievo si implementa più efficacemente attraverso l'adozione di una carta dei servizi delle città e degli ospedali del sollievo?

.



Moderati da Paola Saluzzi, interverranno Vincenzo Valentini, direttore dell'Area di Radioterapia oncologica del Policlinico Gemelli, Pierluigi Malavasi, Direttore Alta Scuola per l'Ambiente ASA Università Cattolica, Rocco Bellantone, Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica e Direttore del Governo clinico del Policlinico Gemelli, Marco Elefanti, Direttore generale Fondazione Policlinico Gemelli e Direttore amministrativo Università Cattolica, Edi Cicchi, presidente Commissione Welfare e Politiche Socialidi ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani (in collegamento Skype). Fondazione Ghirotti e Gemelli ricordano l'amico Fabrizio Frizzi.



Alle 11.00 Carlotta Mantovan consegnerà il riconoscimento intitolato a Fabrizio Frizzi, recentemente scomparso, alla pianista Cristiana Pegoraro. Il premio è stato istituito dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti. Seguirà un momento istituzionale cui parteciperanno Vincenzo Morgante, Presidente della Fondazione Gigi Ghirotti, Giovanni Raimondi, Presidente Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - IRCCS, Giovanni Scambia, Direttore Scientifico IRCCS Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Marina Principe, Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Prevista la presenza dell'Assessore Politiche Sociali e Welfare della Regione Lazio Alessandra Troncarelli.



Gemelli ART si arricchisce con un murales marino per i bambini in cura. Presso il Gemelli ART, l'innovativo centro di Radioterapia Oncologica del Policlinico, sarà inaugurato un murales marino di 300 mq realizzato anche grazie al prezioso contributo di Intesa San Paolo, Il Distretto Lions 108, pazienti e loro familiari, associazioni culturali, e artistiche, aziende e tante persone sensibili . La decorazione murale, che raffigura un ambiente marittimo, pieno di pesci, mammiferi e tartarughe, è stata creata dall'artista Silvio Irilli, uno dei pittori più apprezzati e stimati nel panorama internazionale dell'arte contemporanea che da anni lavora con gli ospedali e le cliniche per trasformarli in ambienti più accoglienti. Alle 12.15 si svolgerà la premiazione del concorso Un ospedale con più sollievo rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, a quelli delle scuole di livello primario, di livello secondario di primo e secondo grado, agli studenti universitari ed a bambini e ragazzi che vivendo una situazione di ospedalizzazione, frequentano le scuole di ogni ordine e grado presso le strutture ospedaliere. Il concorso ha come obiettivo quello di educare alla cultura del sollievo attraverso l'espressione creativa, coinvolgendo non solo giovani alunni e studenti, ma anche, indirettamente, le loro famiglie ed insegnanti.



Lo spettacolo riprenderà nel pomeriggio, alle ore 14.30, con il concerto della Banda dell'Arma dei Carabinieri per i degenti del Gemelli nel piazzale dell'ospedale. A seguire, la manifestazione si sposterà nella Sala Medicinema presso l'ottavo piano, Ala A, del Gemelli, dove verrà proiettano il cortometraggio l'Eroe, di Andrea De Sica, prodotto per MediCinema e girato al Gemelli. Francesca Medolago Albani, Vice presidente MediCinema Italia, descriverà l'attività e la mission dell'associazione volta alla terapia del sollievo per pazienti degenti e familiari attraverso l'allestimento di spazi cinema nelle strutture ospedaliere. Il prof. Celestino Pio Lombardi, Direttore UocChirurgia endocrina - Columbus del Gemelli e responsabile del coordinamento scientifico del progetto, illustrerà i risultati dell'attività di ricerca volta a indagare gli effetti della 'terapia del grande schermò sulla cura del paziente. A conclusione della giornata, alle ore 17.30, nella hall del Gemelli, la Celebrazione eucaristica officiata da sua eminenza Paolo Selvadagi, vescovo ausiliare di Roma per il settore Ovest.

Le rose di Confagricoltura Liguria e della Onlus 'Senior' per i degenti del Gemelli. Grazie alla generosità di Confagricoltura Liguria e della Onlus Senior - L'Età della Saggezza domani saranno donate delle rose, 1500 in tutto, a ciascun malato ricoverato nel Policlinico Agostino Gemelli.