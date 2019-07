Narni: Cristiana Pegoraro ha presentato il “suo” Narnia Festival. Dal 23 luglio al 4 agosto, concerti, spettacoli e mostre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le avvisaglie dell’imminenza del festival c’erano già state: ragazzi americani ospiti dell’organizzazione del Narnia Festival si erano visti sciamare in città. Stamattina a Perugia la presentazione ufficiale dell’ottava edizione. Il via martedì 23 luglio sino a domenica 4 agosto. Nato dall’esperienza musicale del suo direttore artistico Cristiana Pegoraro e dalla sua intuizione di mettere insieme più forme d’arte in un grande contenitore, e con la direzione musicale del Maestro Lorenzo Porzio, il festival si ripropone con un cartellone che ospita oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e itinerari culturali di alto livello a Narni, quartier generale della kermesse che dal 17 luglio ospita anche i corsi di perfezionamento, e in alcune delle più belle città umbre. Il festival, che per il quinto anno ha ottenuto la medaglia del presidente della Repubblica, è stato presentato, giovedì 18 luglio, a Perugia da Cristiana Pegoraro alla presenza di Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni.Entrando nel dettaglio del programma, venerdì 19 luglio ci sarà un’anticipazione del festival, nella ricorrenza dei 50 anni dall’allunaggio, con lo spettacolo di Yuri Napoli, ‘To The Moon - Sulla Luna ci siamo andati e non abbiamo trovato alcuna bufala!’, che gode della Patch ufficiale Nasa della Missione Apollo 11, e vedrà l’attrice Maria Rosaria Omaggio nel ruolo di Oriana Fallaci e la partecipazione dell’astrofisico e divulgatore Paolo Colona.Per l’inaugurazione, il 23 luglio, al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni, ci sarà il ritorno di un grande amico del Narnia Festival, Massimo Giletti che condurrà la serata di apertura ‘Un pianoforte all’opera’ con Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Special guest l’attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez. “Come nella tradizione della kermesse – ha spiegato Pegoraro –, tornano i grandi concerti sinfonici eseguiti con un’orchestra di oltre 40 elementi, come quello, giovedì 25 luglio alla Cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni, che si ripeterà anche a Narni e al Duomo di Orvieto. E torna il musical con due spettacoli all’Auditorium San Domenico: venerdì 26 luglio ‘A Journey down Broadway’, il musical da Gershwin a Bernstein, e The Phantom of the Opera nella serata conclusiva il 4 agosto”. Stessa location, venerdì 31 luglio, per Fantasia Italiana, lo spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano, durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video background di Mino La Franca. Durante questa serata verrà consegnato il Premio Narnia Festival-Leone d’argento alla carriera al Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, che ha come ente strumentale la Fondazione Cultura e Arte grazie al cui contributo sono realizzati il Narnia Festival e il Campus internazionale di alto perfezionamento artistico. Spazio all’Opera venerdì 2 e sabato 3 agosto al teatro comunale di Narni con due repliche della Carmen di Bizet, acclamata produzione newyorchese nell’allestimento contemporaneo di Andrea DelGiudice. Come nella tradizione del festival, si rinnova l’attenzione al territorio narnese con attività tra cui la visita alla Narni sotterranea arricchita da un concerto a lume di candela mercoledì 24 luglio e, novità di quest’anno, il concerto esclusivo davanti alla Pala del Ghirlandaio al Museo Eroli sabato 27 luglio. Molto suggestiva sarà poi la serata dedicata alla musica brasiliana sulle rive del Lago di Piediluco il 2 agosto. Al teatro comunale di Narni, lunedì 29 luglio ci sarà lo spettacolo ‘Gaia suona, il concerto alla Terra’, in congiunzione con la Mostra ‘Siamo tutti testimoni - L’umanita’ alle prese con i cambiamenti climatici’ diffusa in tutta Narni. E in fatto di mostre ci saranno anche la collettiva ‘Made in Umbria’ con artisti umbri o che si sono ispirati all’Umbria, e ‘Lo sport nel cuore’ organizzata in collaborazione con il Coni, nell’ambito della quale ci sarà una serata dedicata a medagliati olimpici di ieri e di oggi, con Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa.“Il grande amore per l’arte e la musica incarnati da questo festival – ha concluso Pegoraro – passa anche per i corsi didattici, che saranno oltre 50, condotti da maestri di prestigiose scuole di musica internazionali e rivolti ai diversi strumenti e discipline artistiche (musica, opera, teatro, danza, tango). Nella proposta didattica anche il nuovo programma di Musical con insegnanti direttamente da Broadway, percorsi strumentali dedicati ai bambini dai 6 anni, corsi di danza, di lingua e cultura italiana, di cultura e piacere con escursioni e visite guidate alla scoperta dell’Umbria”. “Siamo prontissimi per l’avvio di questa grande kermesse – ha commentato l’assessore Lucarelli – che rappresenta uno degli eventi culturali più importanti della nostra città con la sua formula innovativa e interdisciplinare. Avremo tantissimi eventi e il meglio della didattica internazionale e una possibilità per il territorio per mettere in vetrina le sue bellezze. Narni si conferma ancora e sempre di più come città della musica”.