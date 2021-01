Narni: una classe a casa per un caso di positività al covid

NARNI Un tampone positivo è stato accertato sabato scorso, 23 gennaio, nella scuola media di Narni Scalo: un ragazzo della terza classe, residente fuori del comune, è risultato non negativo al covid ed ha “mandato” in isolamento i suoi compagni, gli insegnanti ed anche coloro che ha frequentato nei laboratori scolastici del grande plesso di Via del Parco. Tutti, poi, a fare i tamponi, già da stamattina, lunedì 25 gennaio. La direzione dell’Istituto Comprensivo di Narni Scalo, da cui dipende la media, ha immediatamente avvisato, a partire dalla serata di ieri domenica, tutti i genitori, attrezzando immediatamente l’organizzazione dei tamponi presso le strutture della Usl dello Scalo. E’ stata anche effettuata la sanificazione degli spazi frequentati dalla classe. Ovviamente in isolamento oltre agli studenti, pure gli insegnanti ed il personale scolastico. Il tampone sarà ripetuto per tutti il prossimo primo febbraio prima di riprendere le lezioni ordinarie.

