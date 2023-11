Narni, bersaglieri all'auditorium San Domenico per beneficenza

NARNI Bersaglieri all'auditorium San Domenico. L'appuntamento è per sabato 2 dicembre alle 16,30 quando si esibirà la Fanfara dei Bersaglieri in congedo di Viterbo. Organizzatrice dell'evento, Narni Sotterranea. Obiettivo, sostenere il comitato per la vita Daniele Chianelli.

Programma:

Alle 15,30, cerimonia durante la quale la fanfara renderà omaggio ai caduti presso il monumento ai caduti situato lungo via Roma.

Il gruppo si trasferirà quindi in piazza dei Priori dove, alle 16, eseguirà alcuni brani, poi, di corsa, la banda raggiungerà l'auditorium. Al termine del concerto di beneficenza è in programma l'inaugurazione di una nuova installazione, chiamata "Lo specchio dell'anima", presso Narni Sotterranea.