Narni: attivata una rete "wifi free" per Centro Storico e Scalo

NARNI Fa un salto nella modernità Narni dove è stata attivata dal Comune la “wifi free” nel centro storico ed anche per Narni Scalo. Due assessori l’hanno reso noto Lorenzo Lucarelli, al turismo, e Silvia Bernardini, all’innovazione: “E’ un importante potenziamento dei servizi – dichiarano i due assessori – sia per i cittadini che per i turisti, gli studenti e chi esercita professioni che richiedono spesso anche l’utilizzo della rete. A breve realizzeremo anche una mappa sui punti di accesso e una segnalazione visiva che indicherà la disponibilità di wi fi per chi si trova nei luoghi dove è attiva”.

I punti dove il wi fi è utilizzabile sono per il centro storico Piazza Garibaldi, Piazza dei Priori, Giardini San Bernardo, Palazzo dei Priori, Auditorium Bortolotti e Palazzo Sacripanti e aree limitrofe. A Narni Scalo Piazza de Sica e Parco dei Pini e zone circostanti. Per attivarla basta agganciare la wifi “Free Oxygen Narni” inserire username, password, nome, cognome, mail e cellulare.

