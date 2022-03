Narni, al Manini arriva "Macbettu". Pietre, sangue e terra per il "miglior spettacolo dell'anno".

NARNI Il Teatro Manini apre il sipario su “Macbettu”, spettacolo osannato da pubblico e critica, vincitore del Premio Ubu 2017 come Migliore Spettacolo dell’Anno e vincitore del Premio Critica Teatrale conferito dall'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. L'appuntamento è per martedì 5 aprile 2022, alle ore 21.00 quando sul palco del teatro narnese salirano gli attori Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Alessandro Burzotta, Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Mirko Iurlaro, Stefano Mereu e Felice Montervino, diretti dal regista Alessandro Serra in una produzione Sardegna Teatro.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Narni, sul palco del Teatro Manini va in scena "Danza... CULTURA Narni, il teatro Manini verso nuovi orizzonti sotto la direzione...

Il “Macbeth” di William Shakespeare viene recitato in sardo e, nel pieno rispetto della tradizione elisabettiana, è interpretato da soli uomini. L’idea nasce nel corso di un reportage fotografico tra i carnevali della Barbagia. Sorprendenti le analogie tra il capolavoro shakespeariano e i tipi e le maschere della Sardegna. La lingua sarda non limita la fruizione, ma trasforma in canto ciò che in italiano rischierebbe di scadere in letteratura. Pietre, terra, ferro, sangue, positure di guerriero, residui di antiche civiltà nuragiche in uno spazio scenico vuoto, attraversato dai corpi degli attori che disegnano luoghi ed evocano presenze.

Informazioni e Campagna Abbonamenti: c/o la Casa dello Spettatore, via Garibaldi 25 – Narni,

Aperta dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

TEL.: 334.9400796 – info@teatromanini.com - teatromanini.com