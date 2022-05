Narnese, sciarpa e maglietta rossoblu nel seggiolino lasciato vuoto da 'nonno Renzo'

Lacrime e commozione prima della semifinale playoff al San Girolamo-Moreno Gubbiotti tra Narnese ed Ellera. Nella tribuna, gremita per l'importantissima partita che deve stabilire chi andrà in finale contro il Lama, spiccava un solo seggiolino vuoto. Quello di Renzo Giovannetti, per tutta la famiglia della Narnese 'nonno Renzo', che se n'è andato poche ore prima della partita che ha visto scendere in campo i nipoti Nicolò e Pietro Grifoni. Nonno Renzo non si perdeva una partita della Narnese di cui era grande tifoso e non solo per la presenza in squadra dei nipoti. Sempre allo stesso posto, su quello stesso seggiolino dove oggi, prima del fischio d'inizio, Pietro e Nicolò hanno lasciato una sciarpa e una maglietta rossoblu. Commosse le figlie Alessandra, mamma di Nicolò e Pietro, e Antonella sedute accanto allo storico posto di nonno Renzo. Tutta la Narnese ha salutato con un grande applauso e ricordato così questo tifoso speciale. La partita sarà vinta dall'Ellera con cui calcio di rigore concesso al 95' tra mille proteste del pubblico, dei giocatori e della società narnese.